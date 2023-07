Nova bebida Jack & Coke, produzida em parceria por Coca-Cola e Jack Daniel's, é lançada no Brasil

A- A+

Duas das marcas mais lembradas pelos consumidores no planeta, a Coca-Cola e a Jack Daniel's decidiram expandir o lançamento de um novo drinque pronto para beber, a Jack&Coke - mistura perfeita de Coca-Cola e Jack Daniel's Tennessee Whiskey - para o mercado brasileiro.



A convite das empresas, a Folha de Pernambuco esteve em São Paulo para conferir o lançamento oficial do produto, em um super evento que contou com shows de grandes artistas da música brasileira como Marcelo D2, FBC · Tropkillaz com participação de Céu, Jup do Bairro, Nuts, entre outros.



Jack&Coke

O primeiro lançamento da bebida foi no final de 2022, no México. Depois, o produto foi expandido para Japão, Filipinas, Reino Unido, nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. A parceria mundial entre a The Coca-Cola Company e a Jack Daniel’s, marca pertencente à multinacional Brown-Forman, lança a nova bebida como parte da estratégia global da categoria ARTD (bebidas alcoólicas prontas para beber, conhecida como Drinks Prontos), uma das que mais crescem na atualidade.

“Jack Daniel’s & Coca-Cola é o nascimento de um clássico! A gente fala que é o balanço perfeito entre as duas, por isso estamos colocando que é o "match perfeito". É a união de duas marcas icônicas e a combinação perfeita de sabores que geram uma experiência única e autêntica”, resume Mariana Branco, líder de ARTD da Coca-Cola para América Latina.

Em relação ao mercado de Pernambuco e do Nordeste, Roberta Valença, Gerente Geral Regional de Alcoólicos ARTD e Parcerias Brasil & Cone Sul da The Coca-Cola Company, garante que a bebida tem apelo para cidade litorâneas. "É totalmente para praias. Como Nordestina e como recifense dou fé que vai ser um sucesso o Jack&Coke nessa região. Já estou vendo que no litoral pernambucano não vai ter nenhuma barraquinha sem", projeta.

Mariana Branco (E) e Roberta Valença (D), porta-vozes da Coca-Cola para América Latina; e Eduardo Ambrósio, Diretor Geral da Brown-Forman Brasil

O novo drinque, que está em processo de expansão global, apresenta teor alcoólico de 5% e não leva nenhum tipo de conservantes em sua composição. “O lançamento de Jack Daniel’s & Coca-Cola, assim como a construção da estratégia e planos para a categoria de ARTD na América Latina é pautada em colocar o consumidor no centro de tudo que fazemos e na diversidade, que faz parte do DNA da Coca-Cola. Sabendo da importância da mulher dentro do ambiente de trabalho e que continuará desempenhando um papel ainda mais transformador para a próxima década, a companhia investe na liderança feminina – e, por isso, toda a estratégia de álcool para LATAM é realizada por um grupo sênior de mulheres que são autodirigidas”, afirma Mariana Branco.



A gente está muito empolgado com esse lançamento, que é fantástico. A gente sabe que é um drink que é consumido há mais de 100 anos no mundo inteiro e fizemos essa parceria nesse formato de lata, pronto para beber, que é uma forma muio conveniente e equilibrada para o consumidor brasileiro, a exemplo do consumidor pernambucano", ressalta Eduardo Ambrósio, Diretor Geral da Brown-Forman Brasil



Outros lançaentos

“Buscando trazer produtos e opções que agradem o consumidor, temos acelerado inovações e experimentações, tanto que Jack& Coke é o segundo lançamento na plataforma este ano”, comemora Roberta Valença, Gerente Geral Regional de Alcoólicos ARTD e Parcerias Brasil & Cone Sul da The Coca-Cola Company, referindo-se à chegada em abril de Lemon-Dou, uma bebida com receita japonesa preparada com limões inteiros triturados, passando por uma infusão de vodca e com um toque de água com gás. É comercializada em três opções: Honey Lemon (3% de teor alcóolico), Signature Lemon (5%) e Salty Lemon (7%). Completam esse portfólio de ARTD no Brasil: Schweppes Premium Drinks (lançada em 2019), e Topo Chico Hard Seltzer (desde 2020).

Consumo responsável

Por ser uma bebida alcóolica, o lançamento e comercialização de Jack Daniel’s & Coca-Cola seguirá os rigorosos protocolos de Consumo Consciente da The Coca-Cola Company. Criada em 2020, a Política Global de Marketing de Bebida Alcoólica dita os direcionamentos de como operar no mercado e traz as diretrizes em relação à comunicação de bebidas alcoólicas.



“A Coca-Cola reconhece que atuar na categoria de alcoólicos traz consigo novas responsabilidades e obrigações para atuar de forma responsável e sustentável. Por isso, a política global nos orienta e nos guia para que tenhamos comunicação e ações responsáveis e alinhadas com nossos valores” , explica Roberta Valença.

Sobre a The Coca-Cola Company

A The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é uma empresa de bebidas completa com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. O propósito da nossa empresa é refrescar o mundo e fazer a diferença. Vendemos várias marcas avaliadas em bilhões de dólares, em várias categorias de bebidas em todo o mundo. Nosso portfólio de marcas de refrigerantes com gás inclui Coca-Cola, Sprite e Fanta.



Nossas marcas de hidratação, esportes, café e chá incluem Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak e Ayataka. Nossas marcas de bebidas de nutrição, sucos, lácteas e à base de plantas incluem Minute Maid, Simply, inocente, Del Valle, fairlife e AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução do açúcar em nossas bebidas até o lançamento de novos produtos inovadores no mercado. Buscamos impactar positivamente a vida das pessoas, comunidades e o planeta por meio da reposição de água, reciclagem de embalagens, práticas de fornecimento sustentável e reduções de emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de envasamento, empregamos mais de 700 mil pessoas, ajudando a trazer oportunidades econômicas para comunidades locais em todo o mundo. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.



Sobre Jack Daniel’s

Oficialmente registrada pelo governo dos EUA em 1866 e com sede em Lynchburg, Tennessee, a destilaria Jack Daniel, Lem Motlow, é a primeira inscrita nos Estados Unidos, além de constar no Registro Nacional de Locais Históricos do país. Jack Daniel's é o fabricante do mundialmente famoso Jack Daniel's Old No 7, Gentleman Jack, Jack Daniel's Single Barrel Select, Jack Daniel's Tennessee Honey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel’s Tennessee Apple e Jack Daniel's Sinatra Select. Hoje, Jack Daniel’s é um verdadeiro ícone global e pode ser encontrado em mais de 170 países ao redor do mundo.

Sobre a Brown-Forman

Em operação no Brasil desde agosto de 2010, a Brown-Forman é detentora de marcas como Jack Daniel’s – com o tradicional Old Nº 07, os saborizados Honey, Fire e o novo Apple, além dos superpremium Gentleman Jack e Single Barrel –, Woodford Reserve, Fords Gin, Finlandia Vodka e as tequilas el Jimador e Herradura. A multinacional está entre as cinco maiores empresas do segmento de bebidas do mundo e seu portfólio de 30 marcas é vendido em mais de 160 países. Foi fundada em 1870 por George Garvin Brown, em Louisville, no estado americano do Kentucky, onde mantém sua sede e, em todo o mundo, possui mais de 4.600 funcionários. Dentre as campanhas proprietárias no Brasil estão Jack & Coke, Jack BBQ e o campeonato de bartenders Tennessee Calling.



Veja também

NEGÓCIOS Carro popular: vendas de veículos sobem 7,4% em junho no país, puxadas por programa de desconto