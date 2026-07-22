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Imposto de renda Nova chance para receber a restituição do Imposto de Renda Contribuintes ganham oportunidade de antecipar ou recuperar valores da restituição do IR.

Os contribuintes que ainda aguardam a restituição do Imposto de Renda terão uma nova oportunidade de receber os valores. O próximo lote de pagamentos está previsto para ser liberado na próxima semana, permitindo que milhares de brasileiros consultem se foram incluídos nesta etapa de devolução.

A consulta poderá ser realizada pelos canais oficiais da Receita Federal, onde o contribuinte poderá verificar a situação da declaração e confirmar se tem direito ao pagamento. A liberação segue critérios estabelecidos pelo órgão, considerando a ordem de prioridade e o processamento das declarações enviadas.

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Quem ainda não recebeu a restituição deve acompanhar as atualizações e verificar se existem pendências que possam impedir o pagamento. Caso a declaração esteja regular, o valor será depositado conforme o calendário definido pela Receita Federal.

A restituição representa uma importante oportunidade para muitos brasileiros organizarem suas finanças, seja para quitar despesas, guardar dinheiro ou realizar novos investimentos. Por isso, é recomendado ficar atento às datas e consultar regularmente a situação do benefício.

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