Nova Diretoria do Sindifisco-PE toma posse nesta sexta (13)

A nova Diretoria Colegiada do Sindicato do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco (Sindifisco-PE) toma posse nesta sexta-feira, dia 13, com o compromisso de defender os interesses dos auditores e julgadores tributários da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE). Composta por onze fazendários, a Diretoria eleita para o Triênio 2023-2025 tem como presidente o auditor fiscal Francelino Valença, recém-empossado presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) para o Triênio 2023-2025.

Segundo Valença, a nova gestão já começou abrindo o diálogo com o recém-nomeado secretário da Fazenda, Wilson José de Paula. “Discutimos pontos essenciais para o aprimoramento de aspectos necessários ao atingimento da excelência nas atividades da Administração Tributária em benefício da população”, destacou o presidente do Sindifisco-PE, que adiantou ainda um dos primeiros pontos da pauta de reivindicação da entidade: cobrar a nomeação dos aprovados no último concurso realizado no dia 11 de dezembro do ano passado.

“É fundamental oxigenar novamente a casa e termos novos colegas para servir à população. Preciso ressaltar que os cargos da administração tributária são os únicos que não geram despesa. Pelo contrário, cada nomeado consegue trazer recursos em quantidade infinitamente superior ao seu custo. Ou seja, nomear auditor ou julgador é um grande investimento para a Secretaria da Fazenda de Pernambuco”.

O novo presidente do Sindifisco-PE chama a atenção para a necessidade de olhar para os aspectos das entidades sindicais que suplantem as bandeiras corporativistas. “A nossa atuação ultrapassa as questões interna corporis abraçando bandeiras essenciais, tais quais a defesa intransigente da democracia, sem a qual não existiria sequer a possibilidade de reivindicarmos qualquer direito ou garantia fundamental de forma individual ou coletiva, aliás, não existiria sequer instituições capazes de exercer esse papel”.

Novo presidente do (Sindifisco-PE), o auditor fiscal Francelino Valença | Foto: Divulgação

O secretário-geral do Sindifisco-PE Wildes Jackson destacou que a atuação de Valença como presidente do Sindifisco-PE e da Fenafisco reforça o protagonismo de Pernambuco no cenário político nacional.“Francelino é um grande negociador, possui um modelo de alinhamento com objetividade, que prima pelo diálogo e tem como meta o interesse da categoria e da sociedade”.

Além de Valença e Jackson, também farão parte da nova Diretoria Colegiada do Sindifisco-PE os auditores fiscais Joarib Santos, Paulo Ricarte, Ana Batista, Rogério Salviano, Edson Nunes, Gabriel Ulbrik, Patrícia Correia, Jaime Milfont e Paulo Veloso. Esse grupo tem como desafio manter a boa relação com os poderes constituídos, instituições e parlamentares estaduais e federais, além de lutar por melhores condições de trabalho na Sefaz-PE e por uma Administração Tributária de Estado.

