A- A+

Trabalho Nova diretoria do TRT-PE visita a Folha Diretoria que toma posse no próximo dia 8 de fevereiro foi recebida pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro e diretores do jornal

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) vai contar com uma nova diretoria, que tomará posse no dia 8 de fevereiro. A Desembargadora Nise Pedroso será a nova presidente do órgão, que terá ainda o Desembargador Sérgio Torres como Vice-Presidente, o Desembargador Fábio Farias como Corregedor Regional e o Desembargador Eduardo Pugliesi como Diretor da Escola Judicial.

A futura diretoria do TRT-PE foi recebida pelo Presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, nesta terça-feira, na Folha de Pernambuco. Na ocisão, estiveram presentes ainda a diretora administrativa da Folha, Mariana Costa; o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Góis; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos; e o assessor do Grupo EQM, Joni Ramos.

A nova diretoria do TRT-PE foi eleita para o biênio 2023/2025. Segundo a futura presidente do Tribunal, Nise Pedroso, o principal desafio será encontrar um prédio próprio para ocupar as varas.

“O primeiro desafio que teremos é a questão relacionado a nossas varas, que funcionavam no prédio da Imbiribeira. Tivemos que correr para instalar de forma provisória, mas começando a nova administração vamos correr para conseguir um prédio e retomar todas as varas no mesmo local”, disse a futura presidente do Tribunal, Nise Pedroso. “Queremos também quem sabe conseguir comprar o nosso prédio”, completou Nise.

Pedroso pontuou a excelência do trabalho desempenhado no Tribunal. “Somos uma justiça produtiva, temos índices altos de conciliação. O diálogo entre as partes, a pacificação é um dos nossos focos e vamos batalhar para manter isso”, destacou a desembargadora.

Atualmente o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, é presidido pela desembargadora Maria Clara Saboya.

Veja também

Americanas Americanas: Santander pede à Justiça acesso a e-mails e até WhatsApp de executivos