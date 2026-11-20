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MERCADO Nova economia, velhas barreiras: digitalização e IA impõem desafios à diversidade corporativa Da triagem de currículos à perda de postos operacionais, uso acrítico de algoritmos acelera a exclusão de grupos minorizados e exige novo marco regulatório

A promessa de uma economia digital baseada na eficiência e na inovação esbarra em um espelho incômodo: a tecnologia está reproduzindo, e em alguns casos acelerando, as disparidades históricas de gênero, raça e idade no mercado de trabalho. No centro desse fenômeno está a crescente adoção da inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo, cujos impactos vão desde a triagem automatizada de currículos até a substituição de postos de trabalho operacionais.

Longe da almejada neutralidade, a automação carrega os vieses estruturais da sociedade, ameaçando deixar mulheres, pessoas negras, jovens de periferia, profissionais com deficiência (PCDs), LGBTI+ e os mais velhos à margem da nova economia. Nesse cenário, o primeiro grande gargalo de exclusão ocorre logo na entrada das empresas.

Plataformas de recrutamento baseadas em algoritmos prometem agilidade e redução de custos, mas operam sob lógicas que frequentemente penalizam grupos minorizados. A falta de acesso à tecnologia ou o distanciamento da linguagem esperada pelas máquinas já colocam candidatos em desvantagem imediata.

Critérios ocultos implementados no sistema, como pontuar se a pessoa mora perto do escritório ou se cursou uma faculdade específica, funcionam como um filtro silencioso que privilegia perfis com maior capital cultural. Para Humberta Silva, professora na alemã Hochschule Bremen, pesquisadora e consultora sobre IA e seus impactos na área de RH, o distanciamento gerado pela ferramenta limita a percepção de capacidades subjetivas cruciais.

“O processo está mais distante e desumanizado. Com isso, há limitações para uma análise precisa das capacidades do candidato pela dificuldade em identificar aspectos subjetivos. Precisamos entender que a inteligência artificial tem limitações, identificar quais são elas e sempre fazer auditoria quando se usa”, explica a especialista, ressaltando a mudança no papel dos profissionais de RH, que perdem a confiança e passam a atuar de forma mecânica como gerenciadores de sistemas.

Problema no código

Quando a discriminação ocorre por mãos humanas, as leis trabalhistas oferecem caminhos estabelecidos de responsabilização. Contudo, a delegação de decisões a softwares cria uma blindagem jurídica indesejada, dificultando a comprovação de que um profissional com deficiência ou uma mulher negra foram descartados de forma excludente, e não por uma métrica puramente técnica.

Bernardo Fico, advogado especialista em Direito Digital e mestre em Direitos Humanos pela Universidade Northwestern (EUA), alerta que essa opacidade exige urgência na responsabilização corporativa. Como o viés tem origem humana, as empresas não podem usar o algoritmo como escudo legal para justificar seleções desiguais, destaca.

“O problema nasce na raiz do desenvolvimento tecnológico. Hoje, a esmagadora maioria dos criadores dessas ferramentas é composta por homens brancos, um reflexo direto da falta de diversidade nas lideranças do próprio setor de tecnologia. Sem uma pluralidade de vozes sentadas à mesa durante a elaboração do código-fonte, as plataformas já nascem cegas para as realidades de grupos plurais”, avalia Fico.

Entenda: A inteligência artificial também apresenta viés de gênero

Para o advogado, é justamente essa cegueira programada que torna a cobrança por transparência tão urgente. Ele alerta que, como a tecnologia está automatizando e acelerando a exclusão em uma escala inédita, o mercado e o sistema de Justiça precisam enquadrar a discriminação algorítmica com rigor.

O objetivo dessa regulação, segundo avalia o especialista, é obrigar as companhias a responderem ativamente pelos critérios ocultos de suas máquinas, rompendo de vez com a premissa de que a inteligência artificial toma decisões puramente neutras ou isentas.

Além do obstáculo na contratação, a economia da IA impõe um desafio de manutenção de empregos. Levantamentos globais e nacionais detalham quem está na linha de frente desse risco. Dados do Fórum Econômico Mundial mapeiam que as funções mais ameaçadas pela automação rápida — como rotinas administrativas, suporte ao cliente e telemarketing — concentram historicamente a maior base de mulheres, jovens e trabalhadores de classes mais baixas.

No cenário interno, a dimensão do problema é traduzida por um estudo da Fundação Grupo Volkswagen, que aponta que até 37 milhões de trabalhadores no Brasil (cerca de 37% dos postos) podem ser impactados pela IA. O avanço tecnológico atinge primeiro a base da pirâmide corporativa, exigindo um movimento rápido de requalificação profissional que o mercado nacional ainda não absorve em larga escala.

O etarismo também ganha contornos mais rígidos. Pesquisas recentes de consultorias como a PwC Brasil, por meio de seu “Barômetro de Empregos de IA”, evidenciam a velocidade com que novas competências tecnológicas passaram a ser exigidas. Profissionais mais velhos, que já enfrentam resistência em dinâmicas de recrutamento e transição de carreira, agora esbarram na cobrança por letramento em IA generativa.

Sem pontes corporativas para que os trabalhadores 50+ acompanhem essa transição com segurança, a tecnologia se torna uma barreira etária, forçando saídas precoces do mercado formal de trabalho.

Como reverter

Evitar que a IA reproduza e amplie a exclusão exige que a diversidade seja tratada como etapa fundamental da engenharia de software, e não apenas como discurso institucional. A saída mais eficaz passa pelo chamado codesign, modelo que propõe a inclusão ativa de profissionais de RH e representantes de grupos minorizados no desenvolvimento dos algoritmos.

“A maioria dos sistemas é feita por programadores, sem a participação do RH, o que é um problema grave. Se você tem programadores diversos em sua equipe, consegue ver outras perspectivas, refletir o contexto real da sociedade e evitar vieses”, diz Humberta, frisando que o recrutamento segue como a área mais estratégica para atrair diversidade.

No campo jurídico e institucional, a construção de um marco regulatório robusto e o uso da litigância estratégica tornam-se ferramentas essenciais de defesa. Bernardo Fico defende que a proteção da diversidade deve estar no centro do debate sobre o avanço tecnológico.

“O sistema de justiça e as próprias empresas precisam enquadrar juridicamente a discriminação algorítmica hoje. A sociedade civil e os trabalhadores devem exigir uma transição justa, para que a IA não sirva de escudo legal para corporações”, conclui o advogado, evidenciando que o combate à exclusão tecnológica começa pela diversificação de quem detém o controle sobre a máquina.

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