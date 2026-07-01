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evento Nova edição da Intratech Log Experience Nordeste é confirmada para junho de 2027 De acordo com os organizadores, iniciativa nasce da visão conjunta de fortalecer o Nordeste como um dos principais polos de logística, intralogística, automação e supply chain do país

O Grupo Painel Logístico, em parceria com os empresários Carlos André Nagem, diretor da NEQ Empilhadeiras, e Felipe Trigueiro, diretor da FTLOG Logística, confirmou a realização da nova edição da Intratech Log Experience Nordeste 2027 para junho de 2027.

De acordo com os organizadores, a iniciativa nasce da visão conjunta de fortalecer o Nordeste como um dos principais polos de logística, intralogística, automação e supply chain do país, conectando fornecedores, indústrias, operadores logísticos, varejistas e embarcadores em um ambiente voltado à geração de negócios, networking qualificado e compartilhamento de conhecimento.

A edição de 2027 terá uma ampliação significativa da área de exposição, novas experiências tecnológicas, demonstrações de equipamentos em operação, apresentação de cases de sucesso, rodadas de negócios, visitas técnicas e uma programação de conteúdo ainda mais abrangente.

Segundo o fundador do Painel Logístico e realizador do evento, Deivid Roberto, “a expectativa é reunir um número ainda maior de empresas expositoras, patrocinadores e profissionais, consolidando definitivamente a Intratech Log Experience Nordeste como a principal feira-conceito de intralogística, automação, movimentação de materiais, armazenagem, tecnologia e supply chain da região”.

O projeto, ainda segundo ele, tem como missão contribuir para que o Nordeste se torne o maior hub de intralogística do Brasil, atraindo investimentos, impulsionando a inovação e fortalecendo a competitividade das empresas instaladas na região. “Junho de 2027 marcará o início de uma nova fase para a logística nordestina: mais tecnologia, mais conteúdo, mais experiências, mais conexões e mais oportunidades de negócios”, acrescenta.

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