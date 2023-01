Nova edição do festival Restaurant Week PE, que movimenta a economia, acontece em abril e maio

A- A+

O festival Restaurant Week volta a Pernambuco entre os meses de abril e maio. Nesta edição, serão realizadas novidades em comemoração aos 15 anos do maior evento gastronômico da América Latina, no Estado.

Nesses 15 anos de história, o festival cresceu e conquistou o público de todos os tipos e sabores. “Já fazemos parte do calendário gastronômico do estado e nos últimos 15 anos movimentamos cerca de R$ 77 milhões na economia pernambucana”, comentou Léo Barbosa, nome à frente do festival em Pernambuco.

Léo ainda comenta que mais de 1.200 restaurantes do estado já participaram do festival. “Essa celebração vai além porque durante esse tempo mais de 1.500 milhões de menus foram vendidos, no qual parte desse valor foram revertidos em doações para instituições de caridades do nosso Pernambuco”, destacou.

A Restaurant Week é um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Entre seus objetivos, estão a criação de oportunidades e a promoção do acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado em um período de baixa sazonalidade, especialmente após os impactos das restrições impostas ao setor gastronômico nos últimos anos.

“Vimos restaurantes com décadas de história fechando durante a pandemia, então queremos ajudar a reverter esse cenário e temos total ciência do importante papel do festival. É válido lembrar, que durante a pandemia, realizamos uma edição custo zero para movimentar o setor de bares e restaurantes com Delivery Solidário”, enfatizou. “Desejamos proporcionar bons momentos aos apreciadores da boa gastronomia e ajudar a movimentar o setor de restaurantes em Pernambuco”, completou Léo Barbosa.

