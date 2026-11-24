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Open Finance Nova ferramenta do Open Finance automatizará repasses entre bancos Chamada de Iniciador Actions, iniciativa facilitará gestão do dinheiro

Correntistas poderão, em breve, organizar recursos mantidos em diferentes bancos, programar transferências entre contas próprias e automatizar a proteção de saldo com novas aplicações do Open Finance.

A possibilidade começa a ser oferecida pelo Iniciador Actions, solução lançada nesta terça-feira (24) pela Iniciador para acelerar o desenvolvimento de serviços financeiros por bancos e fintechs.

A ferramenta permite integrar a infraestrutura transacional de diferentes instituições e criar experiências financeiras personalizadas, inclusive com o apoio de assistentes de inteligência artificial (IA). A proposta é reduzir a complexidade tecnológica para transformar funcionalidades do Open Finance em serviços práticos para os consumidores.

Fundada em 2021, a empresa Iniciador é autorizada pelo Banco Central como Iniciadora de Transação de Pagamento (ITP), oferecendo infraestrutura para serviços financeiros digitais. Uma das idealizadoras do Open Finance, a companhia é uma das fundadoras da Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos, entidade que representa os ITPs e participa de reuniões periódicas com o Banco Central.

Integração entre bancos

O Iniciador Actions permite que instituições financeiras desenvolvam aplicações capazes de movimentar recursos entre contas de mesma titularidade, conforme regras previamente autorizadas pelo cliente.

Entre as funcionalidades possíveis estão:

Transferências recorrentes entre contas próprias;

Reposição automática de saldo quando uma conta fica abaixo do limite definido;

Proteção contra uso do cheque especial, com recursos disponíveis em outra instituição;

Concentração de valores dispersos em contas diferentes;

Arredondamento de compras para destinar pequenas quantias a reservas financeiras.

As operações são realizadas por Pix, diretamente entre as instituições financeiras. O Iniciador não mantém a custódia dos recursos.

Desenvolvimento com IA

A solução também permite que bancos e fintechs usem assistentes de inteligência artificial para estruturar novas aplicações com base nas funcionalidades disponíveis no Open Finance.

Segundo Gustavo Bresler, cofundador e diretor de produto (CPO) do Iniciador, o objetivo é reduzir o tempo e o esforço necessários para lançar novos serviços.

“Já são quase 290 milhões de contas conectadas ao Open Finance, contra 22 milhões em 2022. A infraestrutura existe. Agora precisamos inovar mais rápido e transformar esse potencial em serviços que facilitem a vida das pessoas”, afirma.

Bresler destaca que a complexidade tecnológica ainda limita a criação de novas experiências financeiras e defende a utilização de assistentes de IA para ampliar o aproveitamento da infraestrutura.

Atualmente, um banco tradicional leva de seis meses a um ano para desenvolver um novo serviço no Open Finance. A nova ferramenta promete criar o mesmo tipo de produto em uma tarde.

De acordo com Bresler, o intervalo é reduzido porque o Iniciador Actions elimina a necessidade de as instituições financeiras reconstruírem a estrutura tecnológica a cada nova aplicação. A criação não depende mais da fila interna dos departamentos de Tecnologia da Informação e reduz a necessidade de testes.

Segurança do consumidor

As automações dependem de autorização prévia do cliente, realizada no aplicativo do banco onde os recursos estão depositados. As movimentações automáticas ficam restritas a contas de mesma titularidade.

O consumidor também pode cancelar a autorização quando quiser. Caso uma operação envolva transferência para terceiros, é necessária validação específica por biometria no dispositivo do usuário.

Open Finance em expansão

O lançamento ocorre em um momento de expansão do Open Finance brasileiro, que reúne quase 290 milhões de contas conectadas.

A infraestrutura permite que consumidores compartilhem dados financeiros entre instituições e utilizem serviços de diferentes bancos a partir de uma experiência mais integrada.

Lançado em 2021, o Open Finance substituiu o Open Banking. Esse modelo permite o compartilhamento de dados entre instituições financeiras, com o consentimento do correntista e a manutenção de padrões de segurança regulados pelo Banco Central.

Iniciador de Pagamento

O Iniciador de Transação de Pagamento é uma instituição autorizada pelo Banco Central que permite ao cliente iniciar uma operação financeira, como uma transferência ou um Pix, a partir de uma plataforma diferente daquela em que mantém sua conta. Com a autorização do usuário, o iniciador transmite a ordem de pagamento à instituição onde o dinheiro está depositado.

O serviço não exige que o cliente transfira recursos previamente para uma carteira intermediária: o valor sai diretamente da conta de origem e segue para o destino indicado. O ITP também não mantém a custódia do dinheiro nem movimenta a conta sem o consentimento do titular.

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