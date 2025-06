Nova gestão da Adagro quer ampliar interiorização e digitalizar serviços

A- A+

O médico veterinário Moshe Dayan de Carvalho tomou posse nesta quarta-feira (18) como novo diretor-presidente da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro). A cerimônia foi realizada no auditório José Antônio Correia de Paula, da Sociedade Nordestina dos Criadores, no Bairro do Recife. À frente da autarquia, Moshe pretende fortalecer a atuação no interior, digitalizar os serviços e ampliar a prevenção contra a gripe aviária, cuja ameaça tem mobilizado o setor agropecuário.

Ele assume a função em um momento considerado crítico do ponto de vista sanitário. A ameaça da gripe aviária, que já causou prejuízos em outros estados, como o Rio Grande do Sul, foi um dos fatores que motivaram o governo a acelerar a indicação do novo presidente. “A gripe aviária ainda não chegou a Pernambuco, mas o risco é real. Nossa prioridade é estruturar a agência para agir com rapidez, com menos burocracia e mais presença no campo”, afirmou.

Entre as primeiras medidas, estão previstas ações de reforço nas unidades regionais, aquisição de equipamentos e formação de barreiras sanitárias. “Já estamos montando um programa específico de enfrentamento. Precisamos estar preparados para minimizar qualquer impacto na economia e na sanidade do nosso rebanho”, acrescentou.

Interiorização

Com passagem pelo setor público e privado, Moshe pretende também interiorizar a presença da direção da Adagro. “Eu sou do interior, moro no interior e comecei a atuar já visitando Garanhuns e a feira de gado de Capoeiras. Vamos manter um expediente regular fora da capital. Petrolina, com sua fruticultura; São Bento do Una, com a avicultura; o agreste leiteiro e a Zona da Mata precisam de atenção permanente”, declarou.

Outro eixo da gestão será a modernização digital. O novo presidente defende a digitalização completa da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e de outros serviços. “Queremos colocar tudo na palma da mão do produtor. Vamos buscar apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da secretaria executiva de transformação digital para isso”, ressaltou.

Ele também se comprometeu com a inclusão produtiva. “A gente não pode transigir com a legislação, mas pode facilitar o acesso do pequeno produtor para que ele tenha cidadania empresarial. Minha vida sempre foi voltada para isso”, concluiu.

Governo

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, ressaltou a trajetória de Moshe Dayan no setor agropecuário e sua contribuição em momentos-chave para a formulação de políticas públicas voltadas à agricultura no estado. Ela destacou, inclusive, a participação ativa de Moshe na reestruturação da política tributária do leite, setor em que Pernambuco hoje lidera a produção no Nordeste.

“Moshe participou ativamente desse processo e dessa reestruturação. Hoje somos o maior produtor de leite do Nordeste, e essa é uma conquista do setor, mas também fruto da sensibilidade política da governadora Raquel Lyra e do trabalho de pessoas como ele, que estiveram dos dois lados do balcão”, afirmou Priscila.

A vice-governadora também revelou que a indicação de Moshe para o comando da Adagro já era um desejo antigo da equipe do governo, ainda na fase de transição. “Logo que chegamos ao governo, eu disse à governadora: ‘Tem uma pessoa que a gente precisa ter na equipe’. Era Moshe. Ele chegou a recusar o convite, mas a gente insistiu. E hoje é uma alegria tê-lo conosco, com sua experiência, sua coragem e sua disposição para enfrentar os desafios da Adagro”, contou.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, reforçou o respaldo do governo à nova gestão e destacou o simbolismo da presença do secretário da Fazenda, Wilson de Paula, no evento. “Isso atesta o direcionamento da governadora Raquel Lyra em garantir aporte de recursos. Já houve a maior contratação da história da Adagro, com 158 profissionais, e agora o foco é estruturar as sedes e a equipe”, pontuou.

Segundo Cícero, a expectativa é de continuidade e fortalecimento. “A Adagro foi essencial para Pernambuco se tornar território livre da febre aftosa sem vacinação. Esse avanço abriu novos mercados e deve ser ampliado com a chegada de Moshe, que tem experiência tanto no setor público quanto privado”, completou.

Setor Produtivo

Representando o setor produtivo, o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia, enfatizou a importância dos investimentos na infraestrutura da Adagro e reiterou o apoio dos produtores à nova gestão.

“Produtor é parceiro, não adversário. Conte com a sociedade, com os produtores, mas é preciso dar condições de trabalho aos fiscais. Pernambuco se tornou zona livre de febre aftosa sem vacinação, mas isso só foi possível porque fizemos uma força-tarefa. Não podemos recuar, é hora de investir pesado. O Brasil é um grande produtor, o Nordeste é produtor, e Pernambuco é diferente”, salientou.

