Nova investida de Trump: EUA devem elevar tarifas sobre cobre em poucas semanas, dizem fontes

A- A+

Leia também

• Saiba quem é a artista por trás do retrato que Donald Trump odeia

• Casa Branca: Trump tem plena confiança em sua equipe de segurança nacional

• Trump assina decreto para reforma do processo eleitoral

As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de cobre podem entrar em vigor dentro de algumas semanas, meses antes do prazo final para a decisão do governo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O presidente dos EUA, Donald Trump, em fevereiro, ordenou que o Departamento de Comércio abrisse uma investigação sobre potenciais tarifas de cobre e enviasse um relatório em 270 dias, embora agora espere-se que o processo seja concluído antes, disseram as fontes, que pediram anonimato porque as discussões são confidenciais.

A investigação seria apenas uma formalidade, de acordo com algumas das fontes, já que Trump tem afirmado com frequência que planeja impor as tarifas. O governo está avançando rapidamente com a revisão, e uma conclusão pode ser possível bem antes do prazo de 270 dias, disse uma autoridade familiarizada com o processo, que falou sob condição de anonimato. Procurada pela Bloomberg, a Casa Branca não comentou o assunto. Em fevereiro, Peter Navarro, conselheiro comercial da Casa Branca, disse que a investigação prosseguiria rapidamente.

- Vocês verão nosso novo secretário de comércio, Howard Lutnick, agir no que eu gosto de chamar de tempo Trump, que é o mais rápido possível para colocar os resultados da investigação na mesa do presidente para possível ação - disse Navarro.

Trump ameaçou impor uma taxa de até 25% sobre todas as importações de cobre, uma medida que pode agitar o mercado global de um dos metais mais utilizados do mundo, presente em tubos e cabos elétricos. Implementar tarifas de cobre com tanta pressa contrastaria fortemente com as investigações que precederam as tarifas de aço e alumínio impostas por Trump durante seu primeiro mandato. Elas levaram cerca de 10 meses para serem concluídas.

- O cobre está subindo rapidamente, especialmente em Nova York, para precificar as futuras tarifas de 25% 0 disse Xu Wanqiu, analista na Cofco Futures. - Agora, o risco é os preços recuarem rapidamente se as tarifas ficarem abaixo de 25% - completou ela.

Veja também