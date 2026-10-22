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Economia Nova lei prevê perdão de dívidas para microempreendedores individuais a partir de 2027 Regra beneficia devedores com o cancelamento de débitos tributários tributários com a União

A Receita Federal notificou 11.259 microempreendedores individuais (MEIs) em Pernambuco por conta de pendências fiscais que somam R$ 29,1 milhões em tributos não pagos. Diante desse cenário de inadimplência, a sanção da Lei Complementar nº 238/2026 prevê o perdão de débitos federais acumulados pela categoria a partir de 1º de janeiro de 2027.

Em todo o país, a nova legislação deve alcançar mais de 3,6 milhões de trabalhadores autônomos, resultando no cancelamento de R$ 18,7 bilhões em dívidas federais, segundo projeções do Governo Federal. Os dados estaduais de notificações registrados pela Receita, contudo, indicam o volume de débitos em aberto, mas não representam necessariamente o contingente final de beneficiários ou o montante exato que será anistiado em Pernambuco.

A contadora especialista em planejamento tributário Azenate Xavier ressalta que o perdão tributário oferece uma oportunidade de recuperação financeira para os pequenos negócios, embora exija atenção rigorosa aos critérios legais.

"Para quem trabalha por conta própria, uma dívida acumulada compromete o orçamento e dificulta a continuidade do negócio. O perdão representa uma oportunidade de reorganização, mas o empreendedor precisa entender quais débitos estão incluídos e quais compromissos deverá manter para não perder o benefício", orienta.

O texto da legislação abrange as contribuições previdenciárias federais devidas por pessoas inscritas como MEI até 13 de outubro de 2026, com ou sem inscrição na Dívida Ativa da União. A anistia inclui juros, multas e encargos decorrentes das cobranças, inclusive para valores sob discussão judicial ou vinculados a programas de parcelamento. A medida não contempla débitos com fornecedores, empréstimos bancários ou outras obrigações privadas.

"É importante não confundir perdão de dívidas tributárias com perdão de qualquer dívida. O MEI precisa verificar a origem do débito", reforça Azenate.

O cancelamento dos débitos contemplados pela lei será processado de forma automática pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), dispensando requerimento individual ou cadastro prévio. No entanto, a manutenção da anistia fica condicionada ao pagamento em dia das contribuições mensais referentes aos seis meses subsequentes à entrada em vigor da medida, em janeiro de 2027. O não cumprimento da exigência acarretará o cancelamento do benefício.

Para quem possui valores parcelados ou processos judiciais em andamento, a recomendação é checar a situação dos saldos antes de interromper pagamentos e seguir as regras de desistência de ações dispostas na lei. Valores quitados anteriormente não serão passíveis de restituição. A orientação técnica é que os empreendedores consultem seus débitos no Portal do Simples Nacional, no e-CAC da Receita Federal ou na plataforma Regularize da PGFN para planejar a adimplência futura.

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