Economia Nova loja online: Temu pede registro no Remessa Conforme para entrar no mercado brasileiro Gigante chinesa é conhecida por vender desde móveis, até eletrônicos e roupas

A Temu, operação de venda on-line internacional da Pinduoduo, terceira maior plataforma de serviços digitais da China, enviou para a Receita Federal um pedido de certificação no Remessa Conforme. O programa permite que a empresa traga mercadorias abaixo de US$ 50 sem pagar imposto de importação de 60% e facilita o desembaraço das cargas.

Dessa forma, a empresa pretende entrar no mercado brasileiro.

Criada em 2022 pelo grupo Pinduoduo, a Temu é considerada uma mistura da Shopee e Shein, por vender de tudo, desde móveis até eletrônicos e roupas. Em termos de valor de mercado, o Pinduoduo está atrás apenas da Taobao, do Alibaba, e do Douyin, dono do Tik Tok, no mercado chinês.

No setor de vendas on-line chinês, o Pinduoduo é o segundo maior grupo, perdendo para o Alibaba, que já está em operação no Brasil.

O novo e-commerce foi lançado primeiro nos Estados Unidos e em seguida no Reino Unido e agora já está tomando espaço em diversos países.

O movimento para a empresa entrar no mercado on-line brasileiro se concretiza com o pedido para entrar no Remessa Conforme. Em vigor desde agosto de 2023, o programa do Ministério da Fazenda funciona por adesão. As empresas que participam tem o Imposto de Importação para compras de até US$ 50 zerado antes, era de 60%.

Caso tenha o pedido de adesão aceito, o programa também vai permitir que a empresa pague ICMS (imposto estadual) de 17%, sobre compras de qualquer valor. Antes do programa, havia diferentes alíquotas do imposto estadual para essas compras.

