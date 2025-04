Nova maior grife do mundo, Hermès anuncia aumento de preços nos EUA para compensar 'tarifaço'

A- A+

O grupo de artigos de luxo Hermès, que se tornou recentemente a maior grife do mundo, com valor de mercado estimado em R$ 1,6 trilhões, anunciou que vai aumentar seus preços nos Estados Unidos para compensar as taxas alfandegárias de 10%.



Conhecida por suas bolsas Birkin (um modelo que custa mais de US$ 10.000) e lenços de seda, a marca pretende "compensar totalmente" o impacto dos impostos alfandegários de 10% dos Estados Unidos aumentando seus preços de venda no país "a partir de 1º de maio e em todos os setores", declarou o diretor financeiro Eric Halgouët.

Eric Halgouët não especificou de quanto será o aumento.

— Será um aumento de preços complementar que estamos finalizando, mas que nos permitirá neutralizar esse impacto [dos direitos aduaneiros] — enfatizou ele, durante uma conversa com jornalistas, após a publicação do faturamento do grupo, que subiu 8,5%, para 4,1 bilhões de euros (R$ 27 bilhões), no primeiro trimestre.

Em comunicado, Axel Dumas, gerente da Hermès disse que, "em um contexto geopolítico e econômico complexo, a casa está fortalecendo seus fundamentos mais do que nunca".

A fabricante de selaria e artigos de couro, que já havia aumentado seus preços em todo o mundo em "6 a 7%" no início do ano, normalmente só os aumenta uma vez por ano.

'Para compensar'

Em fevereiro, à margem da apresentação dos resultados anuais de 2024, Axel Dumas alertou que "se as taxas alfandegárias aumentarem", o grupo "aumentará [os seus] preços para compensar".

— Os clientes americanos permanecerão fiéis a nós, e aqueles que acharem isso muito caro virão aproveitar nossas instalações de hotel em Paris e farão compras no Faubourg (a loja principal e sede do grupo, localizada na Rue du Faubourg-Saint-Honoré, nota do editor) — garantiu.

No primeiro trimestre, as vendas do grupo foram impulsionadas pela região "Américas" (+13,3%, para 695 milhões de euros).

— Este é um crescimento de dois dígitos nos Estados Unidos, Canadá, México e até no Brasil — explicou Eric Halgouët.

Nos Estados Unidos, o início do ano foi "interrompido por eventos climáticos", os incêndios em Los Angeles que levaram ao fechamento de duas lojas da Hermès por vários dias, "e eventos de neve em alguns outros estados que foram bastante atípicos, como a Flórida", observou ele.

"Começamos o ano com um nível de estoque muito baixo nos Estados Unidos" antes de "encerrar o trimestre com um mês de março muito bom em todas as cidades", acrescentou.

Ultraluxo para super-ricos

A Hermès tem um posicionamento de "ultraluxo", com itens comprados por uma clientela "ultra-rica", enfatizou Andréa Tueni, chefe de mercados do Saxo Banque France, na terça-feira, já que a fabricante de selaria e artigos de couro havia acabado de ultrapassar a LVMH como a maior empresa de capitalização de mercado no CAC 40 da Bolsa de Valores de Paris.

— No atual período de turbulência financeira, com um ambiente incerto, esta capitalização confirma a confiança dos investidores e o posicionamento da empresa como um porto seguro — disse Eric Halgouët na quinta-feira. — O diferencial é a estratégia de longo prazo que permite que os investidores tenham essa confiança na empresa.

Em março, analistas do banco HSBC enfatizaram o "modelo econômico único" do grupo.

Segundo eles, esse modelo se baseia "na raridade de suas bolsas icônicas e no sucesso de outras linhas de bolsas", bem como nas "divisões sem couro, que também demonstraram maior resiliência ao longo do tempo".

"Outro ponto forte do modelo de negócios da Hermès está em sua ampla gama de produtos, desde bolsas icônicas de luxo até produtos mais acessíveis, como joias de prata e produtos de beleza", explicaram os analistas.

No setor de luxo, a fabricante italiana de automóveis Ferrari também anunciou no final de março sua intenção de repassar o impacto das novas taxas alfandegárias americanas aos seus preços de venda nos Estados Unidos.

Veja também