Nova oferta de picanha fatiada bovina em supermercado viraliza; entenda a polêmica

A- A+

Uma promoção de carne bovina compartilhada nas redes sociais viralizou nos últimos dias. Na imagem, o quilo da peça de picanha "fatiada" foi anunciado a R$ 19,98 em um estabelecimento de Niterói. O preço chamou a atenção e apesar de carregar o nome de "picanha", as diferenças sobre as carnes podem levar o consumidor ao erro. "Parece, mas não é."

É o que explica Felippe Serigati, coordenador do Mestrado Profissional em Agronegócios da FGV. Ele afirma que a peça é uma mistura da picanha com o coxão duro.

A parte da picanha começa quando as três últimas veias da região traseira do boi são identificadas, enquanto o coxão duro é o músculo da perna do boi e, como o nome sugere, é mais rígido por causa das fibras ali presentes.

— A picanha fatiada é retirada de uma peça inteira de picanha e separada para ser embalada a vácuo para venda. Nesse sentido, a carne mostrada na imagem provavelmente não é 100% composta pela parte nobre do boi — disse .

Mais Barato

Um dos cortes de carne mais amado pelos brasileiros, a picanha, não pode faltar em um churrasco com os amigos ou naquela ida à churrascaria. No mês de fevereiro, as carnes ficaram mais em conta, conforme mostrou o IBGE ao divulgar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que ficou em 0,84% no mês.

As carnes em geral ficaram 1,22% mais baratas, mas a picanha (-2,63%), a alcatra (-2,50%), o filé-mignon (-1,77%) e a costela (-2,28%) foram os cortes nobres que ficaram mais baratos no mês passado.

Saiba como se proteger: Golpistas fraudam boletos e chaves Pix para endividados, mostra Serasa

Segundo gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, já ocorreu uma redução nos preços das carnes em janeiro, que foi mais pronunciado e generalizado em fevereiro. Isso pode ter sido reflexo do maior volume de oferta devido à suspensão da exportação de carne para a China após a descoberta de um caso de “vaca louca” no final do mês.

— O mercado de carnes tem tido uma maior oferta tanto de carne bovina quanto de frango. Isso teve um efeito mais forte no frango nos meses anteriores e agora teve um efeito maior nas carnes - explicou Kislanov.

Veja também

Direito do Consumidor Comprou pela internet e recebeu a encomenda errada? Saiba o que fazer