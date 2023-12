A- A+

clima Nova onda de calor: veja dicas para usar o ar-condicionado do carro gastando menos gasolina Calorão volta em quase todo o Brasil: alerta informa que as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média por um período de 3 até 5 dias

Depois de um fim de semana de temperaturas mais baixas, uma onda de calor volta ao Brasil. Com o aviso de risco à saúde, do dia 14, quinta-feira, ao dia 17, domingo, para os que andam de carro por muitas horas, o ar condicionado é item básico para o conforto no veículo. Mas, logo uma preocupação surge: e o gasto com a gasolina?

O compressor do ar-condicionado é um item periférico do motor. Isso significa que para ser ligado, o motor precisa fazer um esforço extra, que torna inevitável o aumento no gasto de combustível.

Veja dicas para deixar o carro fresquinho sem gastar muita gasolina:

Manutenção preventiva

O compressor do ar utiliza a potência do motor para funcionar, mas se algo não estiver bem ajustado, os níveis de consumo podem explodir. Isso inclui limpeza dos filtros, de dutos e saídas de ar que podem acumular poeira, mau cheiro e bactérias.

Temperatura mínima por muito tempo

Quem nunca entrou no carro fervendo e ligou o ar na temperatura mínima, com a potência máxima? A configuração pode ajudar na rápida refrigeração do veículo que foi ligado há pouco, mas é um dos maiores vilões do combustível.

A matemática é simples: como o compressor será mais exigido, mais do motor precisará ser entregue para gelar este volume de ar. Portanto, os gastos com gasolina também tendem a aumentar.

Ar ligado vs. janela aberta

O uso do ar com janelas abertas exige muito mais performance do compressor do aparelho, que vai aumentar a energia gasta para tentar compensar a temperatura média dentro do veículo.

Nesses casos, fechar as janelas e apontar as saídas de ar para cima pode ser a melhor solução. A física é a mesma dos cômodos de casa: o ar quente, menos denso, se acumula nas regiões mais altas do veículo e será resfriado com mais facilidade pelo ar gelado, que vai descer gradativamente.

Janela fechada nas estradas

Nas estradas, ou quando estiver acima dos 80 Km/h, a matemática está a favor do ar condicionado.

Nesses casos, deixar o ar ligado gasta menos combustível do que abrir as janelas do veículo em movimento. Isso acontece porque a abertura das janelas altera o perfil aerodinâmico do carro, o que demanda ainda mais esforço do motor para manter aquela velocidade.

“Pré-resfriamento” em dias escaldantes

Nos dias mais quentes, em que até sentar no banco ou encostar no volante pode ser um problema, não é indicado ligar o ar condicionado imediatamente, na temperatura mínima.

O ideal é que se abra as janelas do carro por alguns minutos, até que o ar quente que estava concentrado no interior do veículo seja recirculado com o ar mais fresco do lado de fora. Nesse cenário, quando o ar for ligado ele deverá atingir a temperatura desejada gastando menos.

Veja também

BOLSA FAMÍLIA Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3