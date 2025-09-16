A- A+

precatórios Nova plataforma promete agilizar acesso a informações sobre precatórios Lançado em meio às mudanças da PEC 66, o SeuPrecatório360 centraliza dados antes restritos aos tribunais e já registrou 500 consultas no primeiro dia

Em meio a mudanças nos prazos e regras para o pagamento de precatórios, dada a promulgação da PEC 66, a empresa recifense Ativo Precatórios lançou, da última terça-feira (16), a plataforma gratuita SeuPrecatório360. O site reúne em um só relatório informações que antes dependiam da burocracia dos tribunais e eram de difícil acesso, utilizando como base a legislação atual e todos os cálculos tributários.

A expectativa é que a plataforma atenda parte da demanda dos R$ 70,7 bilhões em precatórios inscritos para 2025, que beneficiam mais de 250 mil credores no país. Já disponível, o sistema já havia registrado 500 consultas até as 15h. O relatório gerado reúne dados como valor principal, juros, correção monetária (como a Selic), descontos obrigatórios, a exemplo do Imposto de Renda e da previsão de pagamento conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A unificação das informações é feita de forma simples: o credor pode inserir manualmente os dados do precatório ou anexar o documento em PDF no sistema, que gera automaticamente uma visão geral do benefício. Além disso, a Ativos Precatórios também oferece uma consultoria de 30 minutos para os usuários.

Antes, essas informações não estavam disponíveis de forma compilada e acessível. Nesse sentido, o sócio da Ativo Precatórios, Henrique Mesquita, destacou que os relatórios são fundamentais para que o credor compreenda melhor as etapas do processo e os valores descontados.

“Você ganha um precatório que é 300 mil reais, mas existe o imposto de renda que é deduzido. Basicamente, eu diria que 2% da população sabe como descontou esse imposto de renda. O tribunal não dá nenhuma informação clara para o valor atualizado, as deduções e nem a previsão de pagamento.”

Em menos de 24 horas após o lançamento, a plataforma já contabilizava 500 acessos. De alcance nacional, o serviço foi apresentado com apoio de sindicatos e representantes de credores. A consultoria gratuita continuará disponível, mas é limitada a, em média, seis atendimentos por dia. Para ampliar a precisão dos relatórios, a empresa utiliza tecnologia de Big Data, cruzando informações de diferentes entes federativos.



O Seu Precatório360 chega em um cenário de mudanças significativas, a partir da promulgação da PEC 66/2023, que tira os precatórios, inclusive as requisições de pequeno valor (RPVs), do limite de despesas primárias da União a partir do próximo ano. Além de também limitar o pagamento por parte das dívidas dos estados e municípios.

Um dos argumentos do governo ao defender a proposta é de que a emenda ajudará na previsibilidade das despesas (ao colocar um limite para os pagamentos decorrentes de decisões judiciais).

Na prática, a medida alivia a situação de estados e municípios ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo. Além disso, ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal.

Já na outra ponta, a quantidade de credores de precatórios no Brasil, segundo Henrique, é considerada “imensurável”. Apenas o estado de São Paulo acumula uma dívida de cerca de R$ 32 bilhões, pagando atualmente títulos vencidos ainda em 2007. Já o Recife, segundo Henrique, paga pontualmente seus precatórios.

No Rio Grande do Sul, há registros de precatórios da década de 1990 que só agora começam a ser quitados. A tramitação da PEC 66 tende a agravar ainda mais esse cenário, de acordo com o especialista.

“Quando um precatório entra na LOA, em tese deve ser pago no exercício correspondente. No caso da União, há obrigação de quitar no prazo, sob risco de bloqueio de contas. Já em estados e municípios, o atraso pode ocorrer de forma quase indefinida”, explicou o sócio da Ativos Precatórios.

