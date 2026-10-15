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MUNDO Nova ponte entre China e Coreia do Norte é inaugurada Caminhões com bandeiras norte-coreanas e chinesas começaram a trafegar nas duas direções na manhã de quinta-feira (15)

Uma nova ponte que liga a China à Coreia do Norte foi inaugurada nesta quinta-feira (15), com o objetivo de aprofundar os vínculos entre os dois países.

Caminhões com bandeiras norte-coreanas e chinesas começaram a trafegar nas duas direções na manhã de quinta-feira sobre a ponte rodoviária de 3.026 metros de comprimento sobre o rio Yalu, 12 anos após a conclusão de sua construção.

Centenas de pessoas se reuniram do lado chinês para a inauguração da ponte.

"É grandioso", comentou uma mulher na tranquila localidade fronteiriça de Dandong, no norte da China.

"Já se passaram mais de 10 anos, sem dúvida será bom para o comércio", acrescentou a mulher, sem revelar o nome.

A China é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte e uma fonte de apoio diplomático, econômico e político para o país fechado, dotado de armas nucleares.

A estrutura de quatro faixas foi concluída em 2014, mas sua abertura foi adiada pela falta de estradas e instalações alfandegárias do lado norte-coreano, informou a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul.

"A nova ponte Rio Yalu é uma importante instalação para a conectividade entre os dois países", declarou a porta-voz diplomática chinesa Mao Ning.

"A inauguração promoverá o comércio e o movimento de pessoas entre os dois países", acrescentou.

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