Adagro

Nova Portaria da Adagro regulamenta realização de Torneios Leiteiros em Pernambuco 

Descumprimentos as exigências resultaram em penalidades e multas

Torneios leiteirosTorneios leiteiros - Foto: divulgação

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) estabeleceu novas regras para os Torneios Leiteiros no estado a fim de garantir o bem-estar dos animais e a qualidade do leite nas competições.

"Os torneios são importantes para medir os investimentos dos produtores na qualidade dos rebanhos. É um termômetro de resultados, mas precisa ser monitorado com responsabilidade para garantir a vigilância sanitária, o cumprimento da legislação e o bem-estar animal”, destacou o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes.

A mudança, estabelecida pela Portaria nº 063/2025, exige que os organizadores solicitem autorização prévia à Adagro com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data do evento.

Exigências

Para conseguir a autorização, os organizadores precisam assinar um termo de compromisso e enviar à Adagro vários documentos como:

A Portaria também exige a criação de uma Comissão Organizadora para coordenar o concurso. Entre as principais responsabilidades dessa comissão estão:

Quem descumprir as exigências da nova Portaria estará sujeito a penalidades e multas, conforme previsto nas leis estaduais.

