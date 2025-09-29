A- A+

Adagro Nova Portaria da Adagro regulamenta realização de Torneios Leiteiros em Pernambuco Descumprimentos as exigências resultaram em penalidades e multas

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) estabeleceu novas regras para os Torneios Leiteiros no estado a fim de garantir o bem-estar dos animais e a qualidade do leite nas competições.

"Os torneios são importantes para medir os investimentos dos produtores na qualidade dos rebanhos. É um termômetro de resultados, mas precisa ser monitorado com responsabilidade para garantir a vigilância sanitária, o cumprimento da legislação e o bem-estar animal”, destacou o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes.

A mudança, estabelecida pela Portaria nº 063/2025, exige que os organizadores solicitem autorização prévia à Adagro com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data do evento.

Exigências

Para conseguir a autorização, os organizadores precisam assinar um termo de compromisso e enviar à Adagro vários documentos como:

Veterinário Responsável: A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de um médico veterinário que será o responsável técnico (RT) pelo evento.

Destino do Leite: O plano que detalha o que será feito com todo o leite produzido durante o torneio.

Estrutura: A planta do local onde o evento será realizado.

Participantes: A lista preliminar de quem irá expor animais.

Regulamento: O regulamento completo do torneio.

Logística: Informações sobre datas e horários de chegada, inspeção, ordenhas e saída dos animais.

A Portaria também exige a criação de uma Comissão Organizadora para coordenar o concurso. Entre as principais responsabilidades dessa comissão estão:

Promover o bem-estar animal e reduzir riscos sanitários.

Garantir a higiene e a adequação das instalações, equipamentos e locais de ordenha.

Monitorar o estado de saúde dos animais, realizando exames clínicos e triagem na admissão, se necessário.

Proibir e coibir práticas violentas como gritos, golpes, usos de ferrões e descargas elétricas.

Quem descumprir as exigências da nova Portaria estará sujeito a penalidades e multas, conforme previsto nas leis estaduais.

