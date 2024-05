A- A+

PETROBRAS Nova presidente da Petrobras tem primeira reunião com Lula após tomar posse no comando da empresa Presidente e Magda Chambriard se reuniram no Palácio do Planalto nesta quarta-feira

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, teve primeiro encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que tomou posse no comando da companhia. Na tarde desta quarta-feira, Lula e Chambriard se reuniram no Palácio do Planalto.

A executiva foi aprovada pelo Conselho de Administração e tomou posse na última sexta-feira, 24. Em sua primeira entrevista coletiva no cargo, Chambriard defendeu que a empresa tem de ser rentável e atender aos interesses dos acionistas, sejam eles privados ou governamentais.



A executiva também defendeu a expansão da produção de petróleo da Petrobras, confirmou que pode fazer mudanças na diretoria e defendeu distribuição dos ganhos da empresa entre acionistas.





A chegada de Magda Chambriard ao comando da Petrobras representa um ganho político para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, junto ao núcleo mais próximo do presidente.



Além de ser um dos fiadores da ida de Chambriard para a chefia da companhia, Costa tinha embates internos com antecessor da executiva, Jean Paul Patres, demitido do cargo por Lula em 14 de maio após uma série de atritos internos entre o então CEO da empresa e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Veja também

DESTROÇOS DO TITANIC Saiba quem é bilionário que planeja viagem ao Titanic para "provar segurança" de submarino