Nova presidente da Petrobras vai ganhar mais que Lula e ministro Rui Costa juntos; entenda

Indicada como nova presidente da Petrobras após a demissão de Jean Paul Prates, a engenheira Magda Chambriard terá remuneração mensal de R$ 130 mil, além de cerca de R$ 1,4 milhão por ano de bônus, segundo o colunista Lauro Jardim. O salário é maior que os do presidente Lula e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, somados.

Segundo informações divulgadas no Portal da Transparência em abril deste ano, o chefe de estado tem remuneração mensal bruta de R$ 44.008,52. O mesmo valor é pago ao ministro Rui Costa. Mesmo somados, os dois salários não atingem os R$ 130 mil da nova CEO da estatal.

Quem é Magda Chambriard?

A nova presidente da Petrobras volta à estatal depois de um intervalo em que atuou no mercado como consultora na área de energia e petróleo. Sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia, ocupava a função de diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio desde 2021.

Magda Chambriard passou 22 anos na Petrobras como funcionária de carreira e agora vai ocupar o posto mais importante da petroleira.

Quando era diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), cargo que ocupou de 2012 a 2016 durante o governo de Dilma Rousseff, Chambiard recebia R$ 12.388 mensais de salário. Em termos de cargo público, um salto e tanto.

Nessa terça-feira, 14, Jean Paul Prates se despediu da presidência da Petrobras, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicar seu afastamento. Sua demissão ocorreu após uma crise iniciada com a decisão do Conselho de Administração da estatal de não distribuir dividendos extras (parcela do lucro destinada aos acionistas) de R$ 43,9 bilhões.

Prates defendia a destinação de metade desses recursos e, após a decisão do conselho, as ações da estatal tiveram forte queda na Bolsa.

