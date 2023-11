Nova promoção da Neoenergia vai sortear vale-compras de R$ 1 mil

A- A+

A Neoenergia acaba de lançar uma promoção que vai dar R$ 1 mil em vale-compras. A campanha “Siga a sorte com Neoenergia” é válida em todo o país e está aberta ao público em geral. Para participar é fácil. Basta seguir a página da Neoenergia no Instagram (@neoenergia_oficial), curtir a postagem sobre a promoção e marcar três amigos nos comentários até o dia 31 de dezembro.

Serão dez premiados. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, da Caixa, no dia 6 de janeiro de 2024. Os resultados serão anunciados no site da Neoenergia. Os sortudos poderão optar pelo recebimento da quantia em dinheiro ou aproveitar em compras em diversos pontos comerciais.

“Nosso caminho é ampliar a relação com as pessoas pelo meio digital, criando condições para o engajamento que reforça o valor da nossa marca. Temos foco no cliente e buscamos oferecer soluções que melhorem ainda mais a experiência com a nossa marca”, afirma Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia. De acordo com o executivo, a Neoenergia se tornou a empresa do setor com mais seguidores no mundo digital.

Veja também

Agrinordeste Com atrações em diversas áreas, Agrinordeste começa na próxima quinta-feira (30)