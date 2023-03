Nova regra vai exigir entre 0,5% e 1% de aumento carga tributária, diz Braúlio Borges, da FGV

A- A+

O economista da LCA Consultores e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) Bráulio Borges afirma que a regra de resultado primário é melhor que o teto de gastos, e a criação de bandas para esse resultado suaviza um pouco o caráter pró-cíclico do (aumenta o gasto público quando a economia está crescendo) do arcabouço fiscal anunciado na manhã desta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ele afirma que, como o marco é baseado na receita, prevê que será necessário um aumento de carga tributária entre 0,5% e 1% do PIB para fazer frente à meta de superávit que, pelas contas do Ministério da Fazenda, chegará a 1% do PIB em 2026

- A questão é como o governo pretende viabilizar isso. Sabemos que a despesa não vai cair como proporção do PIB. Já houve aumento com o Bolsa Família, talvez um aumento de carga tributária entre 0,5% e 1% do PIB seja necessário.

Borges diz que apesar de ser uma meta ambiciosa, sair de um déficit primário de 1% e para um superávit de 1% em 2026, o esforço ainda não é suficiente para estabilizar a trajetória da dívida pública frente ao PIB. Para ele, o ideal, era chegar a 1,5%:

_ É importante, não desprezível, mas não é o suficiente. Mas precisamos saber como será o plano de voo, se virá de receitas atípicas (como as do ano passado com a subida forte de commodities como petróleo).

As bandas dão uma certa flexibilidade para o marco, avalia Borges, mas ainda sim é pró-cíclico, o que pode exigir Taxa Selic mais alta, “partindo do pressuposto que, em alguma medida vai atrapalhar o trabalho do Banco Central”. Como a regra atrela o crescimento do gasto ao da receita que responde ao crescimento da economia, o gasto sobe mais quando o PIB cresce mais, estimulando ainda mais a economia:

_ Essa banda poderia estar atrelada à taxa de desemprego, por exemplo.

