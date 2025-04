A- A+

Aeroportos Nova rota aérea da LATAM vai ligar Recife a Petrolina a partir do segundo semestre de 2025 Anúncio foi feito pelo ministro Silvio Costa Filho e pela governadora Raquel Lyra, com apoio da companhia aérea

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciaram nesta terça-feira (9) a criação de um novo voo da LATAM entre Recife e Petrolina. A operação está prevista para começar no terceiro trimestre de 2025, com três frequências semanais.

De acordo com o Ministério, a nova rota amplia a conectividade aérea no estado e atende a uma demanda antiga dos municípios do Sertão.

“Ao lado das companhias aéreas e do governo de Pernambuco, o Ministério de Portos e Aeroportos tem trabalhado para ampliar cada vez mais a oferta de voos no estado. A criação dessa nova operação vem para atender uma demanda antiga do povo pernambucano, além de alavancar a economia dos municípios. Petrolina é um importante polo econômico e turístico de Pernambuco. O setor aéreo também tem crescido na região. No ano passado, quase 500 mil turistas utilizaram o aeroporto de Petrolina. Resultado 5% superior ao ano de 2023. Quando um voo é criado, novos empregos são gerados”, afirmou Silvio Costa Filho.

A nova rota também deve viabilizar o transporte de cargas entre o Sertão e a capital, especialmente frutas, com possibilidade de exportação a partir de conexões com a malha aérea da LATAM. O plano de expansão começou a ser discutido com o Governo de Pernambuco em setembro de 2024 e integra uma política de incentivo ao turismo e ao desenvolvimento econômico, com apoio do Ministério de Portos e Aeroportos.

“Esse novo voo para Petrolina é um marco importante para o desenvolvimento do Sertão de Pernambuco. A conectividade é um fator fundamental para o progresso de qualquer região, e, com esse voo, estamos promovendo mais acesso, oportunidades de negócios e impulsionando setores essenciais como o turismo e a agricultura, que são tão fortes naquela região. Agradeço à LATAM pela parceria e pelo apoio ao crescimento de Pernambuco", disse a governadora Raquel Lyra.

A LATAM também destacou o papel da articulação institucional para a viabilização da nova operação. “A LATAM agradece os esforços do Governo de Pernambuco e do Ministério dos Portos e Aeroportos em ajudar a viabilizar a rota Recife-Petrolina. O esforço conjunto possibilitou à LATAM a abertura dessa nova rota, conectando ainda mais o estado com o mundo, aumentando o fluxo turístico internacional, via conexão em Recife, com voos da LATAM”, afirmou Jerome Cadier, CEO da companhia no Brasil.

As datas exatas de início da operação e o início das vendas de passagens ainda serão divulgados pela empresa.

