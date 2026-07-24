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TARIFAÇO Nova taxa foi forma de EUA retomarem "na marra" tarifa derrubada pela Suprema Corte, diz ministro Brasil e diversos outros países terão alíquota de 12,5%

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira que a nova taxa de 12,5% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros foi uma forma do governo Donald Trump retomar "na marra" as "tarifas recíprocas", derrubadas pela Suprema Corte daquele país.

A nova alíquota entra em vigor amanhã, mesmo dia em que as antigas tarifas se encerram.

"Essa tarifa pega 99% das importações para os Estados Unidos (considerando todos os países), que me faz concluir que é um mero expediente para substituir aquela tarifa anterior, que caiu na Suprema Corte. O próprio presidente Trump disse, então, que daria um jeito de fazer a tarifa voltar. Deram um jeito. Não tem justificativa. Deram um jeito de, na marra, colocar a tarifa. Nesse caso a todas as grandes economias do mundo, inclusive ao Brasil", disse o ministro em entrevista à BandNews TV.

A sobretaxa foi aplicada sob a alegação de que o Brasil e mais 59 países falham em barrar a entrada de importações fabricadas com trabalho forçado – 54 foram tarifados em 12,5% e outros seis com 10%. A decisão atinge 99,4% das importações americanas.

No caso brasileiro, a taxa de 12,5% deve se somar à tarifa de 25%, anunciada na semana passada sob o argumento de que o Brasil tem “práticas desleais” que prejudicam o comércio americano. Assim, parte dos produtores locais estarão sujeitos a uma sobretaxa de 37,5%.

"O governo rechaça, com todas as forças, mais essa tarifa injustificada, unilateral aplicada a um país que tem renda per capita menor do que os Estados Unidos e tem déficit em relação aos EUA", afirmou.

Durigan classificou a tarifa como "injustificada e unilateral". Segundo o ministro, o Brasil realizou conversas com a administração de Trump, sempre com "boa-vontade".

Ele afirmou que o governo vai continuar apoiando os empresários prejudicados, com linhas de crédito para capital de giro e investimentos, previsto no programa Brasil Soberano, além de insistir na continuidade das negociações com o governo americano.

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