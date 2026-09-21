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negócios Nova unidade de negócios da JBS disputará mercado de US$ 101 bilhões Gigante global de processamento de carne anuncia criação da Genun-In Solutions, que vai produzir alimentos e bebidas com mais colágeno e peptídeos para terceiros

A tendência de busca por alimentos com mais proteínas pela população mundial, visando saúde e bem-estar, se transformou em um novo negócio na JBS. A processadora global de carne está anunciado a criação de uma empresa que vai ajudar outras companhias a fabricar produtos com essa pegada proteíca.

Trata-se da Genu-In Solutions, um negócio que nasce a partir da Genu-In, uma das unidades de novos negócios da JBS, criada em 2022, e especializada em produzir peptídeos de colágeno e gelatina a partir da pele bovina da cadeia da própria companhia.

“Com a Genu-in Solutions, avançamos do ingrediente para o desenvolvimento do produto final, combinando nosso conhecimento em proteínas com pesquisa e tecnologia. Ao integrar todo o processo de desenvolvimento em uma única plataforma, facilitamos o caminho entre uma oportunidade de mercado e um produto pronto para chegar ao consumidor. É uma forma de acelerar a inovação e, ao mesmo tempo, reduzir riscos para nossos parceiros”, afirmou em nota Ricardo Gelain, presidente da JBS Novos Negócios.

Genu-In Solutions, um negócio que nasce a partir da Genu-In, uma das unidades de novos negócios da JBS, criada em 2022. | Foto: JBS/Divulgação

Agora, a ideia é oferecer um cardápio completo de soluções para interessados em fabricar desde bebidas até snakcs com adição de proteínas, passando também por iogurtes e requeijão, bebidas prontas, cervejas sem álcool, panificação, chocolates, balas.

Esse mercado bilionário deverá movimentar US$ 101 bilhões globalmente em 2030, com crescimento médio anual de 6,2%, segundo a consultoria Grand View Research.

O modelo de negócio prevê que a JBS deixe de atuar apenas como fornecedora de ingredientes e passe a ser um parceiro estratégica de ponta a ponta, oferecendo desde a concepção do produto, formulação e análise regulatória até testes em escala industrial, que serão realizados no Centro de Inovação da JBS em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em Campinas, São Paulo. A Genu-In Solutions oferecerá ainda a possibilidade de fabricação e logística para distribuição dos produtos.

“Não basta acrescentar proteína a uma formulação. Cada alimento ou bebida tem características próprias e o ingrediente precisa funcionar dentro daquela matriz. A estrutura do Ital permite testar essas interações em diferentes escalas e aproximar a pesquisa das condições encontradas na indústria”, afirmou em nota

Nos testes, os alimentos e bebidas com mais proteína passam do laboratório para 'plantas-piloto' antes de serem produzidos em escala industrial. Nessa atepa, são desenvolvidas e solucionadas características como sabor, textura, transparência, além de ser identificada a quantidade máxima de proteína que a fórmula suporta, como o ingrediente altera a sensação do consumidor e como o produto se comporta durante sua vida útil.

A Genu-in Solutions já possui projetos em andamento no Brasil e em outros dois países. Entre os primeiros itens desenvolvidos está um snack proteíco, do tipo puff, criado ao longo de 18 meses.

Com 44% de proteína, o produto já superou as etapas regulatórias e os testes de estabilidade e está pronto para comercialização no varejo. O puff é um salgadinho leve e crocante, que lembra a textura de um salgadinho de milho tradicional, mas com proposta mais saudável. A companhia também trabalha no desenvolvimento de gomas com colágeno e bebidas prontas para consumo, segmento conhecido como ready-to-drink.

Há quatro anos, a Genu-In teve investimento inicial de R$ 400 milhões para a produção de peptídeos de colágeno e gelatina. Com maior interesse dos clientes, além de fornecer a matéria-prima, a Genu-In passou a apoiar tecnicamente a incorporação do colágeno e proteínas aos alimentos e bebidas, participando desses projetos — levando à criação desse novo braço de negócios.

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