inteligência artificial Nova York exige aviso visível quando campanhas de moda usarem modelos criados por IA Regulamentação prevê aviso explícito ao consumidor, multas para infrações e reforça proteção ao uso comercial de imagens de pessoas falecidas

A crescente presença da inteligência artificial na indústria da moda levou o estado de Nova York a aprovar uma legislação que estabelece regras mais rígidas para o uso de pessoas geradas por IA em campanhas publicitárias. A medida surge em meio ao debate sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho de profissionais como modelos e fotógrafos.

A partir de junho deste ano, marcas, agências e plataformas de mídia que atuam em Nova York deverão informar de forma clara quando imagens ou vídeos utilizarem modelos digitais criados por intel|igência artificial. Essas figuras virtuais, chamadas de “artistas sintéticos”, já são utilizadas por grifes e ganham níveis cada vez maiores de realismo com o avanço da tecnologia.

Regras de transparência

De acordo com a regulamentação, o aviso sobre o uso de IA deverá ser apresentado de forma visível ao consumidor. A informação não poderá aparecer em letras pequenas nem ficar escondida em áreas discretas das peças publicitárias.

O descumprimento da norma pode gerar penalidades financeiras. A legislação estabelece multa de US$ 1 mil para a primeira infração e de US$ 5 mil em casos de reincidência, valor que pode chegar a cerca de R$ 26 mil. O objetivo, segundo as autoridades, é estimular práticas mais transparentes na utilização de tecnologias de geração de imagens.

Proteção à imagem após a morte

Outro ponto da lei, que já está em vigor, amplia a proteção ao uso comercial da imagem de pessoas falecidas. Agora, a utilização do nome, da voz ou da aparência de alguém morto exige autorização prévia de herdeiros ou representantes legais.

A norma também proíbe o uso não autorizado de réplicas digitais hiper-realistas, recurso que tem sido empregado para recriar celebridades ou figuras públicas em produções audiovisuais.

Nos últimos meses, o uso de modelos virtuais por grandes marcas provocou controvérsia. Empresas como Guess e Zara foram alvo de críticas por recorrer à inteligência artificial em campanhas publicitárias.

Em agosto de 2025, a Guess lançou uma campanha protagonizada inteiramente por modelos criadas por IA, publicada na edição daquele mês da revista Vogue nos Estados Unidos. A iniciativa gerou reação negativa entre consumidores e profissionais do setor.

Já a Zara, pertencente ao grupo espanhol Inditex, anunciou em dezembro de 2025 um plano para utilizar inteligência artificial na produção de imagens. A proposta prevê o uso de fotos de modelos reais, com alterações digitais nas roupas, reduzindo a necessidade de novos ensaios fotográficos com modelos e fotógrafos.

