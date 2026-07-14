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ESTADOS UNIDOS Nova York suspende construção de grandes data centers Instalações exigem grandes quantidades de energia, água e terrenos para sua infraestrutura e podem prejudicar comunidades locais

Nova York é o primeiro estado americano a emitir uma moratória na construção de novos grandes data centers. A governadora Kathy Hochul anunciou uma suspensão de até um ano na emissão de licenças ambientais estaduais para a construção de novos megacentros de dados, instalações que exigem grandes quantidades de energia, água e terrenos para sua infraestrutura.

A ordem executiva se aplica a grandes centros de dados que consomem 50 megawatts ou mais de energia — o suficiente para abastecer entre 9.000 e 40.000 residências, aproximadamente.

A ação de Hochul ocorre em um momento em que os estados e o governo federal estão tentando se manter competitivos em inteligência artificial (IA) e gerar empregos para as comunidades, ao mesmo tempo em que garantam que os centros de dados não esgotem os recursos naturais, a rede elétrica ou o bolso dos consumidores, em meio a preocupações sobre o impacto dessas estruturas no consumo de energia, no uso de água e nas comunidades locais.

Além de Nova York, outros estados como Nova Jersey e Virgínia têm agido mais rapidamente do que o governo federal para implementar medidas de proteção mais rigorosas em torno de centros de dados, em resposta às preocupações das comunidades com os custos e o meio ambiente.



Parlamentares como os deputados democratas Frank Pallone , Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) e o senador Bernie Sanders defenderam uma moratória nacional para centros de dados de inteligência artificial até que o Congresso aprove uma legislação abrangente sobre o assunto.





A medida da governadora visa dar ao Estado de Nova York mais tempo para implementar uma estrutura regulatória para a construção de data centers e determinar como grandes instalações afetarão o meio ambiente e os custos de energia para os consumidores, de acordo com uma coletiva de imprensa de membros do gabinete do governador. A pausa não tem a intenção de interromper as operações de data centers que beneficiam, por exemplo, hospitais, instituições de ensino ou centros de pesquisa, afirmaram os assessores.

Em junho, a Assembleia Legislativa do Estado de Nova York já tinha aprovado uma lei que impõe uma moratória de um ano a certas licenças para grandes centros de dados, entre outras medidas. A implementação da Lei de Desenvolvimento Responsável de Centros de Dados levará tempo, e a governadora sentiu a necessidade de tomar medidas urgentes e imediatas devido às preocupações dos nova-iorquinos, disse um assessor de Hochul a repórteres.

O senador Ed Markey (democrata por Massachusetts) divulgou na segunda-feira uma minuta para discussão que criaria um plano nacional para evitar o aumento dos custos de energia, a poluição e os efeitos adversos à saúde relacionados à construção de centros de dados.

Estudo de impacto ambiental

A ordem executiva de Hochul orienta o Departamento de Serviços Públicos do estado a realizar um estudo abrangente de impacto ambiental sobre os efeitos de novos data centers na energia, água e qualidade do ar. O governador também quer que o Departamento de Serviços Públicos considere a criação de um fundo estadual de aceleração da rede elétrica para exigir que os data centers invistam na infraestrutura da rede elétrica de Nova York.

“Como o desenvolvimento de centros de dados ameaça aumentar as contas de energia, esgotar nossos recursos naturais e criar incerteza para os nova-iorquinos, é minha responsabilidade agir e liderar”, disse Hochul em um comunicado.

Hochul também planeja trabalhar com a legislatura estadual quando ela retornar para eliminar os subsídios do imposto sobre vendas para centros de dados, o que exigiria uma ação legislativa, disse um dos assessores.

Os centros de dados estão criando empregos e atraindo outros investimentos, afirmou Dan Diorio, vice-presidente executivo de políticas estaduais e assuntos governamentais da Data Center Coalition, em um comunicado.

“Enquanto centenas de bilhões de dólares estão sendo investidos na construção da infraestrutura digital do país, a moratória estadual do governador Hochul sobre data centers garantirá que esses investimentos, empregos e atividades econômicas fluam para outros lugares, em vez de para Nova York — com impactos que vão muito além do setor de data centers”, disse Dorio.

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