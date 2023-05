A- A+

Quina Novamente, Caixa registra duas apostas ganhadoras da quina na mesma casa lotérica do Recife No total, Pernambuco teve quatro apostas ganhadoras da quina do sorteio do concurso 2.593 da Mega-Sena. Todas foram na capital pernambucana

Pernambuco teve quatro apostas ganhadoras da quina do sorteio do concurso 2.593 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (17), e todas no Recife.

E, mais uma vez, uma curiosidade.Em um intervalo de seis dias, uma mesma casa lotérica do Recife registra duas apostas ganhadoras da quina, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

A Lotérica Alô Sorte - localizada na rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista, área central do Recife - teve dois jogos que acertaram as cinco dezenas do sorteio do concurso 2.593 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (17).

Os sortudos vão receber a premiação no valor de R$ 22.333,32 . Foram duas apostas simples, com o preenchimento de seis dezenas no bilhete, no valor de R$ 5.

No dia 12 deste mês, houve também duas apostas vencedoras em um mesmo estabelecimento. Dessa vez, na Loto Shopping, que fica dentro do Shopping Center Recife, em Boa Viagem.

As outras duas pessoas contempladas também realizaram apostas simples, com prêmio R$ 22.333,32. Um jogo foi feito na lotérica Guia da Sorte, na avenida Marquês de Olinda, no Bairro do Reicife; o outro pela internet banking da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas do sorte 2.593 da Mega-Sena foram: 14, 17, 10, 32, 25 e 39.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no sábado.





Veja também

Loteria Ninguém acerta dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 14 milhões; confira as dezenas