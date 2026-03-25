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Mudanças Estudo mostra que novas diretrizes do MCMV impactam mais de um milhão de famílias em Pernambuco Trabalho realizado pela Ademi-PE e e pela BCB Inteligência revela que mudanças normativas e redução de juros redesenham o acesso à habitação e impulsionam novos investimentos no estado

As recentes atualizações do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), programa do governo Federal que facilita a aquisição, construção ou reforma de imóveis próprios para famílias de baixa e média renda, estão reconfigurando o acesso à habitação no estado. É o que mostra um estudo que está sendo apresentado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e a pela BCB Inteligência.

O levantamento oferece uma radiografia precisa do impacto das novas faixas de renda e mudanças normativas, fornecendo dados cruciais para que incorporadores e parceiros planejem novos empreendimentos com assertividade.

Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, o levantamento é um divisor de águas para o planejamento habitacional. "A reconfiguração das faixas e o ajuste nos tetos de financiamento são ferramentas que destravam o sonho da casa própria para milhares de famílias pernambucanas.

Nosso compromisso é garantir segurança jurídica e dados confiáveis para que o setor continue sendo o motor do desenvolvimento social e econômico de Pernambuco", destaca Simões.

O impacto revelado é massivo, atingindo 1.079.545 famílias nos 185 municípios pernambucanos. A principal mudança reside na mobilidade entre as faixas: 613.325 famílias migraram para a Faixa 2, enquanto 333.082 passaram a integrar a Faixa 1, que oferece subsídios de até 95%.

Além disso, 4.686 novas famílias ingressam no programa via Faixa 4. Esse movimento é potencializado pelo programa estadual Morar Bem PE, que concede até R$ 20 mil para o valor da entrada, facilitando o acesso ao crédito com juros atrativos entre 4% e 4,5% ao ano.

Bruno Cantalupo, CEO da BCB Inteligência, reforça que o novo cenário corrige distorções históricas que afastavam o comprador do mercado.

"Este estudo antecipa o potencial de novas famílias que poderão ser agregadas ao mercado com as taxas de juros mais baixas. Essas mudanças impactam positivamente o setor, pois permitem que pessoas que antes ficavam fora do programa por uma pequena diferença de renda agora consigam realizar o sonho da casa própria. A chegada destes novos patamares de juros, somada aos incentivos federais e ao programa Morar Bem, é essencial para manter o setor imobiliário aquecido em Pernambuco", analisa Cantalupo.

Geograficamente, o Recife lidera como o principal polo de impacto, com 442.068 famílias beneficiadas, seguido por Olinda (110.205) e Jaboatão dos Guararapes (74.476). No Agreste, Caruaru se destaca com 102.607 famílias impactadas.

O Sertão também apresenta números robustos que comprovam a capilaridade das novas regras. Petrolina consolida-se como um dos maiores mercados do interior, com 82.257 famílias beneficiadas.

Outros polos estratégicos na região sertaneja incluem Serra Talhada, com 16.626 famílias, e Salgueiro, com 12.016 famílias dentro do novo perfil de enquadramento.

Cidades como Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Vitória de Santo Antão e Camaragibe completam a lista dos centros com maior volume de famílias impactadas, consolidando as oportunidades de expansão imobiliária em todas as regiões do estado.

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