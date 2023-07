Nove CEOs ganharam mais de US$ 100 milhões em 2022; veja lista

A- A+

Nove CEOs ganharam mais de US$ 100 milhões em 2022. É o que diz novo levantamento feito pela empresa de análise de pagamentos C-Suite Comp publicado pelo jornal americano Wall Street Journal.

Stephen Schwarzman, executivo da gigante de private equity Blackstone, teve a maior remuneração geral, com US$ 253 milhões. Ele superou Sundar Pichai, que administra a Alphabet, controladora do Google, e recebeu um pagamento de US$ 226 milhões.

Na terceira colocação, está Stephen Scherr, da Hertz, com remuneração de US$ 182 milhões, incluindo US$ 3,4 milhões em salário e bônus.



Confira a lista completa:

Stephen Schwarzman (Blackstone): US$ 253 milhões

Sundar Pichai (Alphabet): US$ 226 milhões

Stephen Scherr (Hertz): US$ 182 milhões

Barry McCarthy (Peloton): U$168 milhões

Michael Rapino (Live Nation): US$ 139 milhões

Safra Catz (Oracle): cerca de US$ 135 milhões

Douglas Ingram (Sarepta Therapeutics): cerca de US$ 125 milhões

Bill Ready (Pinterest): cerca de US$ 120 milhões

Kiwi Camera (CS Disco): cerca de US$ 110 milhões

Tim Cook (Apple): pouco menos de US$ 100 milhões

