Habitação Nove empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, terão obras iniciadas no Recife em 2025 A informação foi divulgada pelo secretário de Habitação da capital pernambucana, Felipe Cury, durante almoço na Ademi-PE

Em 2025, serão iniciadas as obras de nove empreendimentos habitacionais dentro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Recife. A informação foi divulgada pelo secretário de Habitação da cidade, Felipe Cury, nesta terça-feira (11), durante almoço na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).

De acordo com Cury, seis conjuntos habitacionais foram contratados na modalidade FAR do Minha Casa, Minha Vida, e já estão em fase de preparação e demolição dos terrenos para o início das obras.

"O primeiro será em Caranguejo Tabaiares, uma área muito emblemática, que terá também obras de urbanização integrada do território”, destacou o secretário.

Além disso, serão assinados os contratos para mais três empreendimentos da modalidade Entidades, a serem construídos em parceria com os movimentos sociais.

O valor dos contratos já assinados no MCMV-FAR é da ordem de R$ 227 milhões, garantindo moradia digna para cerca de 6,5 mil pessoas nos habitacionais Vila Aeronáutica I; Vila Aeronáutica II; Quadras K e L 1 e 2; Caiara 2; e Caranguejo Tabaiares.

“De 2018 a 2022 houve uma desaceleração grande dos programas habitacionais federais, que agora estão sendo retomados. Os projetos urbanizam as áreas e trazem vida para a vida das pessoas”, afirmou Cury.

Ele reiterou que o encontro foi um importante espaço de diálogo.

“Vamos sempre dialogar com todos os setores, em especial o setor produtivo da nossa cidade”.

O presidente da Ademi-PE, Rafael Tenório Simões, pontuou a importância do debate para o desenvolvimento da política habitacional no País.

“Reuniões como esta são muito importantes para a troca de ideias e de experiências entre o poder público e o setor produtivo. Estamos confiantes que as obras serão muito importantes para a população e também para nosso setor”.

