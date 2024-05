A- A+

Feira Novidades em beleza e estética estarão em exposição no Centro de Convenções A 14ª edição da Hairnor contará com 300 expositores

Entre os dias 02 e 04 de junho, o Centro de Convenções de Pernambuco vai sediar a 14ª edição da Hairnor – feira voltada para o mercado beleza. A expectativa dos organizadores é atrair mais de 60 mil visitantes ao longo dos três dias de evento e uma expectativa de negócios da ordem de R$ 60 milhões.

A Hairnor contará com 300 expositores com as últimas inovações em cuidados com a pele, cabelo, maquiagem, unhas e terá ainda uma programação que inclui lançamentos de produtos, demonstrações práticas e atividades educativa.

O evento também tem o objetivo de ser um ponto de encontro para profissionais, empresários e entusiastas do setor de estética e beleza.

Além de oferecer um espaço para a troca de conhecimento e experiências, a Hairnor também objetiva fortalecer o mercado regional, proporcionando visibilidade para empresas locais e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

