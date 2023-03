A- A+

GASTOS PÚBLICOS Novo arcabouço fiscal: "Haddad pode esperar total lealdade e parceria do BNDES", diz Mercadante Presidente do banco afirma que foco é atuar para impulsionar a indústria, a sustentabilidade e o crescimento do país

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad tem apoio irrestrito do BNDES em seu projeto para o novo arcabouço fiscal para o país.

"Em relação ao novo arcabouço fiscal, Haddad pode esperar total lealdade e parceria do BNDES. Não nos peçam para não dizer o que pensamos nem de ajudar o governo. Vamos apoiar, ajudar a encontrar o melhor caminho para o país, adotar as melhoras práticas" afirmou Mercadante, adicionando uma crítica a conduta do banco no governo de Jair Bolsonaro:

"Aquele banco acanhado acabou. Vamos investir."

Na reta final antes da apresentação da âncora fiscal, Haddad terá mais uma reunião com ministros do governo nesta terça-feira para explicar os detalhes da proposta de mudança das regras costuradas pelo governo para controlar a dívida pública.

O novo arcabouço fiscal deverá ser novamente discutido pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, e Esther Dweck, da Gestão. O encontro estava previsto para esta segunda-feira (20), mas foi adiado para esta terça (21).

Mercadante participa da abertura do Seminário Estratégias de desenvolvimento sustentável para o século XXI, organizado pelo BNDES na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Na mesa de abertura do evento estão ainda Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento; Esther Duek, ministra da Gestão; Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, e José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

Há ministros de outros governos, como os economistas Pedro Malan e Izabela Teixeira, e especialistas como o economista Eduardo Gianetti. Presentes ainda nomes que participarão do evento, como o economista André Lara Resende e o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz.

Veja também

inflação Projeção da inflação tem variação negativa de 5,95%, diz BC