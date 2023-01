Novo arcabouço fiscal que substituirá teto de gastos será definido até abril, diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os detalhes do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos deverá ser definido até abril. Haddad está no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nos Alpes suíços.

Na manhã desta terça-feira (17), o ministro se reuniu com o governo da Arábia Saudita para discutir potenciais investimentos, sobretudo em concessões, no Brasil. O encontro foi com o ministro de investimentos saudita, Al-Fahli (Ministro Saudita do Investimento). Haddad também este com Malloch Brown e Alexander Soros, filho de George Soros, do Open Society, e Ian Bremmer, do Eurasia.

Desde ontem em Davos, o ministro petista disse que tem recebido apoio da comunidade internacional em relação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

— Eles ficaram muito chocados, mas entendem que trabalhamos para reestabelecer a democracia.



Ao meio-dia, Haddad vai participar de um almoço com empresários e mercado financeiro organizado pelo Itaú.

Veja também

Elon Musk Elon Musk enfrenta julgamento por tuíte sobre Tesla. Entenda o caso