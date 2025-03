Novo Atacarejo abre 200 vagas de empregos para loja de Toritama

A- A+

A rede nordestina Novo Atacarejo abriu o processo seletivo para preencher 200 vagas de emprego em Toritama, localizada no Agreste de Pernambuco, a cerca de 153 quilômetros do Recife. As disponibilidades oferecidas são para atender as áreas operacional, técnica e de liderança, em nova loja que ainda será inaugurada na cidade.

Entre as vagas disponíveis estão para gerente de área, encarregado de operações, encarregado administrativo, assistente de TI, operador de empilhadeira e operador de loja. O processo inclui vagas para pessoas com deficiência.

Segundo a gerente de RH do Novo Atacarejo, Ilza Santos, os interessados no processo seletivo podem se inscrever de duas maneiras. Uma delas é via online, pela plataforma: https://novoatacarejo.jobs.recrut.ai/#openings, buscando a cidade desejada, a função e preencher seus dados.



Presencial

Outra forma é presencial em dois locais, entre os dias 31 de março e 25 de abril. Uma opção é ir ao Shopping Center Parque das Feiras, 4° Etapa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, próximo à loja Porto Rico, em Toritama. Outra possibilidade é se dirigir ao Novo Atacarejo Caruaru, em Caruaru.

Critérios

Para as funções operacionais, como operador de loja, os candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade, ensino médio completo, disponibilidade de horário e não é exigida experiência.

No caso dos cargos técnicos, como açougueiro, padeiro, operador de empilhadeira, é necessário ter curso na área. Já para as ocupações de liderança, é necessário ter experiência na área, em liderança, ensino médio completo e disponibilidade de horário.

