A- A+

Inauguração Novo Atacarejo abre nesta quinta-feira (20) quarta loja da rede no Recife Unidade será inaugurada às 9h, no bairro da Guabiraba, Zona Norte, e está gerando 300 empregos diretos

A rede nordestina Novo Atacarejo inaugura, nesta quinta-feira (20), mais uma unidade no Recife. Será na Guabiraba, maior bairro em extensão da capital pernambucana, na Zona Norte. A nova unidade - que está gerando 300 empregos diretos e cerca de 500 indiretos - abrirá as portas às 9h, na Avenida da Recuperação. No plano de expansão, esta já é a quinta loja que a rede inaugura este ano, sendo quatro em Pernambuco e uma na Paraíba.

Com a abertura desta nova unidade, sobe para 23 o número de lojas em operação da rede atacadista, que já atua em 19 cidades e gera média de seis mil empregos. “Queremos crescer de maneira consistente e sustentável”, adiantou Jessica Almeida, gerente de marketing do Novo Atacarejo.

O Novo Guabiraba terá 3,4 mil metros quadrados de área de venda e disponibilidade para 188 vagas de estacionamento. O mix de produtos conta com nove mil itens para abastecer pequenos negócios, atender famílias e empreendedores que geram renda na área da alimentação.

A variedade envolve itens de mercearia, perecíveis, hortifruti, limpeza e higiene pessoal, além de bebidas, utilidades para o lar, eletro, pneu e embalagens. Os clientes encontrarão também serviços de açougue, frios e fatiados, padaria e lanchonete. Todo o ambiente é climatizado.

Pagamento

Para agilizar o atendimento, o Novo Guabiraba conta com 22 checkouts (caixas). Além do cartão próprio, Novocard, também serão aceitos os das principais bandeiras de débito e crédito para pagamento das compras.

Os clientes poderão ainda utilizar dinheiro, ticket alimentação, carteira digital, como picpay e pix. Pelo Clube Novo - clube próprio de vantagens da rede -, o cliente terá acesso a ofertas e benefícios exclusivos de inauguração da nova unidade. O atendimento a comerciantes e empreendedores é feito por meio de um setor de vendas em atacado, com preços e parcelamentos diferenciados, segundo a gerência do estabelecimento.

Veja também

Proposta Haddad defende que desoneração da folha seja discutida junto com IR