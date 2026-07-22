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Economia Novo Atacarejo amplia atuação e chega a Alagoas com 67 lojas no Nordeste Com a expansão para Alagoas, a rede passa a atuar em 43 cidades dos três estados.

Após iniciar e expandir a atuação em Pernambuco e abrir outras duas lojas na Paraíba, ao longo de seis anos, a rede nordestina Novo Atacarejo chega, este mês, a Alagoas. Essa ampliação na operação se dá por meio da conversão da bandeira Mix Mateus para o Novo Atacarejo, ambas do Grupo Novo Mateus, detentora das duas marcas. Ao todo, cinco unidades em Alagoas mudaram a marca para Novo Atacarejo. O mesmo também ocorre com outras 14 lojas em Pernambuco e também nove na Paraíba.

Com a mudança, a bandeira passa a contar com total de 67 lojas do Novo Atacarejo nos três Estados, envolvendo mais de 15 mil funcionários. A marca Mix Mateus continuará operando nos demais estados onde já atua. Já as lojas Mateus Casa Forte (PE) e Mateus Altiplano (PB) ganham a bandeira Novo Mercatto, uma bandeira de varejo com experiência de serviços.

“Os nossos clientes continuarão com produtos variados, de qualidade e a preços baixos, facilidade de pagamento, promoções e clube de vantagens. Essa é a nossa luta diária para melhorar os negócios de pequenos estabelecimentos, de empreendedores que geram renda com alimentos e proporcionar economia às famílias, além de continuar gerando empregos, desenvolvimento onde estamos presentes”, adiantou a gerente de marketing do Novo Atacarejo, Jéssica Almeida.

Antes da conversão, havia 40 lojas Novo Atacarejo distribuídas em 30 cidades entre Pernambuco e Paraíba, e gerando média de oito mil empregos diretos, nas diversas funções e incluindo pessoas com deficiência. Com a conversão, a bandeira passa a contar com 51 lojas em Pernambuco, 11 na Paraíba e cinco em Alagoas, distribuídas em 43 cidades, entre os três estados.

O Novo Mateus está entre os nove maiores grupos atacadistas do país, em relação a faturamento, segundo o recente ranking Abras 2026. O grupo apoia diversas iniciativas sociais e culturais onde está presente. A primeira loja do Novo Atacarejo foi inaugurada em 2019, em Carpina, interior de Pernambuco.

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