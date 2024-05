A- A+

O Novo Atacarejo confirmou recentemente que está em processo de transação para uma possível fusão com o Grupo Mateus. A parceria estratégica visa consolidar operações nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, ampliando a presença e a capacidade de atendimento das duas empresas na região.

Segundo nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do Novo Atacarejo, a combinação de operações entre as duas redes ainda depende de certas condições precedentes usuais para esse tipo de negócio. Entre essas condições, estão a aprovação por órgãos reguladores e a conclusão de diligências legais e financeiras, garantindo que todos os aspectos da fusão sejam cuidadosamente avaliados e estejam em conformidade com as normas vigentes.

Durante o período de transição, ambos os grupos atacadistas continuarão a operar de forma independente. Essa medida visa assegurar a continuidade dos serviços prestados aos consumidores. Clientes do Novo Atacarejo e do Grupo Mateus não devem notar mudanças imediatas no funcionamento das lojas ou na oferta de produtos enquanto a transação não for finalizada.

Confira a nota:

