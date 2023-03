Novo Atacarejo inaugura loja em Carpina; unidade gera 250 empregos

A rede Novo Atacarejo inaugura nesta quinta-feira (9), às 9h, sua segunda unidade na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A loja abastece também as vizinhas Tracunhaém, Nazaré da Mata, Condado e Lagoa de Itaenga.

Segundo a rede, essa é a primeira unidade do plano de expansão de 2023, que prevê a inauguração de uma nova loja no Recife ainda neste mês de março.

A nova loja de Carpina fica na rua Conselheiro João Alfredo, 262, no bairro de Santa Cruz, no trevo que dá acesso a cidades vizinhas.

Com a inauguração, sobe para 19 o número de unidades que entram em operação no Estado, em três anos de atuação da rede.

“Foi em Carpina onde começou a história do Novo Atacarejo, com a abertura da primeira loja, em 2019, ajudando a cidade a se desenvolver e a atender outros municípios da Zona da Mata Norte. Agora, são mais 250 empregos, novos tributos à cidade e colaborando para abastecer estabelecimentos e pessoas empreendedoras que produzem alimentos para gerar renda”, adiantou o diretor de Marketing do Novo Atacarejo, Milton Amorim.