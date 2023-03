A- A+

Negócios Novo Atacarejo inaugura loja no bairro de Afogados, nesta quinta-feira (30) Rede começa a funcionar no bairro com a geração de 250 empregos

Abre as portas às 9h desta quinta-feira (30) a terceira unidade do Novo Atacarejo no Recife, no bairro de Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana. A loja gera 250 novos empregos.

Com a inauguração da loja, o Novo Atacarejo, que começou a operar há três anos, chega a 20 unidades em todo o Estado.

Localizado na rua Cosme Viana, nº 342, o Novo Atacarejo de Afogados tem 3.435m² de área de vendas e estacionamento para 100 veículos. Serão 20 guichês de pagamento para agilizar as compras.

A unidade conta com nove mil itens para famílias e empreendedores que geram renda na área da alimentação. A variedade envolve itens de mercearia, perecíveis, hortifruti, limpeza e higiene pessoal, além de bebidas, utilidades para o lar, eletro e embalagens. Os clientes encontrarão também serviços de açougue, frios e fatiados, padaria e lanchonete.

Diretor de marketing do Novo Atacarejo, Milton Amorim explica que a rede pernambucana segue com investimentos em expansão no Estado.

“Pela receptividade e resultado das vendas, o Novo Atacarejo está seguro em seguir com a expansão de novas lojas pelo Estado e levar desenvolvimento às cidades onde atuamos”, adiantou.

Com a inauguração da nova unidade, a rede Novo Atacarejo passa a contar com 20 unidades em funcionamento no Estado, em três anos de existência. A rede pernambucana gera cerca de cinco mil empregos diretos entre na Região Metropolitana do Recife e interior e está presente nas cidades: Recife (3), Paulista (1), São Lourenço da Mata (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Vitória de Santo Antão (1), Limoeiro (1), Carpina (2), Timbaúba (1), Bezerros (1), Gravatá (1), Goiana (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), Surubim (1) Belo Jardim (1), Escada (1) e Arcoverde (1).

Serviço - Novo Atacarejo de Afogados

Endereço: Rua Cosme Viana 342, Afogados. Recife (PE).

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 21h e domingo das 7h às 18h

