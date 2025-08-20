A- A+

BRASIL Novo Auxílio-gás será distribuído em voucher com valor definido pelo preço médio em cada estado Modelo atual concede o benefício em dinheiro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva formula um novo Auxílio-Gás, que vai distribuir o benefício por voucher no valor de acordo com o preço médio do botijão em cada estado. A ideia do governo é viabilizar o novo formato até setembro deste ano.

Lula se reuniu com ministros no Palácio do Alvorada na manhã desta quarta para acertar os detalhes da medida, que é articulada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Também participaram do encontro os ministros Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Segundo fontes do governo, o novo programa vai definir preços de referência do gás por cada estado, levando em conta a média e mediana do custo do insumo na unidade federativa. A partir disso, o benefício será fixado no valor equivalente ao preço de referência do estado.

As diretrizes do cálculo do preço de referência ainda serão definidas por portaria conjunta a ser publicada pelo MME e Ministério da Fazenda.

Uma novidade no novo auxílio gás é que o benefício será disponibilizado via voucher, que será exclusivo para compra de gás, sem possibilidade de desvio para outros fins. O modelo anterior era pago em dinheiro.

O voucher será usado para retirada gratuita do botijão de gás (GLP) diretamente na rede de revendas autorizadas. Esses pontos de revenda seguirão o valor de referência definido pelo governo.

A estimativa é de que o novo auxílio vai beneficiar cerca de 17 milhões de famílias, o que equivale a cerca de 50 milhões de pessoas.

Para ter direito a participar do programa, as famílias deverão estar inscritas no CadaÚnico e receber renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo, sendo priorizadas aquelas que tenham renda per capita mensal até o limite estabelecido no Bolsa Família. O benefício é limitado a apenas um auxílio por família.

