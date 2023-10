A- A+

LUXO Novo avião de companhia japonesa tem primeira classe com cama de casal. Veja imagens Japan Airlines investe no público da alto poder aquisitivo com cabines com portas

A Japan Airlines (JAL) apresentou, nesta segunda-feira (2), suas novas acomodações em primeira classe nos aviões com uma novidade: suítes com cama de casal. É a aposta da japonesa para passageiros endinheirados e com prestígio, para rivalizar com outras companhias de elite na disputa global pelo título de aérea mais luxuosa.

A companhia sediada em Tóquio apresentou os novos assentos da primeira classe até a econômica para seus novos aviões Airbus SE A350-1000, cuja ideia é privilegiar a configuração das categorias premium para maximizar rentabilidade.



Guarda-roupa e som embutido são alguns dos luxos das cabines - Fotos: divulgação

Primeira classe e executiva representam um quarto dos assentos, mas ocupam cerca 60% do espaço do avião, na contramão da tendência de outras companhias de aumentar o número de assentos para atender à crescente demanda por viagens pós-pandemia.

A primeira classe renovada da companhia japonesa é ainda mais exclusiva, com apenas seis cabines fechadas com portas. Os passageiros privilegiados terão três opções de assento nessas cabines: sofá, poltrona e cama, que poderá ser de solteiro ou de casal. Há ainda um guarda-roupas e uma TV de 43 polegadas. Um sistema de som embutido na poltrona dispensa o uso de fones.

A JAL se junta a uma série de outras companhias que têm investido em cabines exclusivas com portas para primeira classe e executiva. A companhia japonesa adiou o voo inaugural de seu novo avião para Nova York, mas informou que a operação comercial vai começar antes do fim do ano.

