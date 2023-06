A- A+

Bolsa Família Novo Bolsa Família: O que dá para comprar com os R$ 150 adicionais? Decreto assinado na última sexta pelo presidente Lula eleva valor médio do benefício de R$ 672 para R$ 705,4, além do valor adicional por criança e a novidade de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes

O valor médio do programa Bolsa Família vai aumentar após decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira: de R$ 672 para R$ 705,4. Com isso, as quase 21,2 milhões de famílias atendidas já começam a reformular o seu orçamento.

Nos pagamentos iniciados nesta segunda-feira para beneficiários com final 1 no Número de Identificação Social (NIS), e seguem até o dia 30, foi adicionado ao benefício R$ 150 por criança entre zero e sete anos incompletos.O texto prevê ainda o pagamento de R$ 50 por gestante, criança ou adolescente entre sete e 18 anos incompletos.

Mas afinal, quanto de fato dá para comprar com os R$ 150 adicionais pagos por crianças até sete anos de idade?

1 kg de carne (patinho, coxão mole e duro) — R$ 42,73

3 litros de leite — R$ 20,82

2 kg de feijão — R$ R$ 18,48

5 kg de arroz — R$ 22,65

1 kg de farinha — R$ 6,94

3 kg de açúcar — R$ 12,42

2 óleos de cozinha (900ml) — R$ 15,06

1,5 kg de batata — R$ 10,51

Os valores foram disponibilizados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) dos preços médios por capital paulista e produtos em maio deste ano e calculados pelo Globo.

Veja também

Fórum Nordeste Export Porto de Suape participa do Fórum Nordeste Export, na Paraíba