tecnologia Novo ChatGPT deve trazer "salto significativo", diz Sam Altman De acordo com o CEO, atualmente, a tecnologia está apenas no início de seu desenvolvimento

No evento Aspen Ideas Festival, o CEO da OpenAI, dono do ChatGPT, Sam Altman, afirmou que a nova inteligência artificial da empresa, sucessora do GPT-4, representará um "salto significativo".

Ele revelou que o novo modelo resolverá muitos dos problemas da IA atual, acrescentando que a companhia ainda não sabe quais serão os avanços trazidos pelo ‘GPT-5', ainda sem nome oficial.

"O GPT-4 faz algumas coisas errado, não consegue fazer muito em termos de raciocínio, às vezes sai totalmente dos trilhos e faz um erro bobo, que às vezes nem uma criança de seis anos faria. Eu espero que seja muito, muito melhor nesse sentido e possa ser usado para uma variedade ainda maior de tarefas úteis", disse Altman.



De acordo com o CEO, atualmente, a tecnologia está apenas no início de seu desenvolvimento. "Acho que existem muitas coisas nas quais precisamos melhorar e estamos só no começo da tecnologia. O primeiro iPhone tinha muitos bugs, mas já era bom o suficiente para ser útil para as pessoas", comparou.

GPTs são tipos de modelos de linguagem criados pela OpenAI e que possuem a habilidade de, a partir de comandos escritos, gerar respostas naturais e fluidas. Atualmente, a versão gratuita do ChatGPT funciona à base do GPT-3.5, que conta com dados apenas até setembro de 2021.

Quem opta por pagar pelo ChatGPT tem acesso ao GPT-4, modelo mais recentemente desenvolvido pela empresa de Altman, que fornece respostas mais exatas e compreende melhor os prompts fornecidos.

Levando em conta o fato de que o GPT-4 é aproximadamente 40% mais potente do que o seu predecessor, espera-se que o novo modelo seja bastante potente, trazendo respostas mais completas e compreendendo comandos cada vez mais complexos.

Em entrevista ainda neste ano, Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, fez a seguinte comparação: "sistemas como o GPT-3 talvez fossem comparáveis à inteligência de uma criança. O GPT-4 era mais como a inteligência de um estudante do ensino médio. Nos próximos anos, estamos falando de um modelo semelhante à inteligência de um PhD para tarefas específicas. As coisas estão mudando e evoluindo muito rapidamente."

Ainda não há previsão para o lançamento do novo modelo da OpenAI No entanto, as expectativas são altas, uma vez que a empresa é conhecida por seu poder de inovação. "Estamos otimistas, mas ainda temos muito trabalho a fazer", constatou Sam Altman.



