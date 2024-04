Novo concurso da Polícia Científica de Pernambuco oferece 213 vagas

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado deste sábado (27), o lançamento do edital para o concurso público da Polícia Científica, com 213 vagas disponíveis. O edital completo estará acessível no site do Instituto AOCP, entidade responsável pela organização do certame. As inscrições serão aceitas a partir de segunda-feira (29) até o dia 3 de junho.

A iniciativa faz parte do plano "Juntos pela Segurança" do governo, visando reforçar os quadros da segurança pública e contribuir para a redução dos índices de violência. A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância da Polícia Científica na investigação e solução de crimes, destacando a relevância dessa medida para a segurança da população.

Das vagas oferecidas, 76 são para agente de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal, com as provas agendadas para o dia 21 de julho, na cidade do Recife.

Ana Maraíza, secretária de Administração, enfatizou o compromisso da gestão em promover concursos que fortaleçam o Programa Juntos Pela Segurança, beneficiando toda a população.

O Instituto AOCP, encarregado da elaboração do concurso, é reconhecido por sua atuação em concursos públicos em âmbito federal, estadual e municipal.

Desde o início da atual gestão, foram anunciados concursos para 5.250 vagas na Polícia Militar, 660 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar e 445 vagas na Polícia Civil, podendo dobrar conforme aditivo posterior ao edital.

