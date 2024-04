Novo condomínio logístico começa a ser instalado em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Com um investimento total de R$ 300 milhões, foi anunciada a construção de um novo condomínio logístico em Pernambuco. Com mais de 300 mil m² de área locável já desenvolvida, a Proxxima Empreendimentos e a HSI, gestora de recursos com um portfólio de aproximadamente R$ 13 bilhões em investimentos, são as responsáveis pelo novo Syslog Recife.

Com uma área locável de 127 mil m² distribuída em três galpões predominantemente cross-docking, o Syslog Recife teve seu lançamento oficial realizado com apresentação para corretores locais em um evento no Moinho Recife.

O empreendimento já está em construção no bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, estando há apenas 5 km de Boa Viagem, 14 km do centro do Recife e 5 km do Aeroporto Internacional do Recife. Com fácil acesso à rodovia BR 101, o Syslog Recife se conecta aos principais estados do Nordeste e também ao Porto de Suape, distante cerca de 35km.

Romero Maranhão Filho, sócio e diretor da PROXXIMA, destaca a localização como um dos principais pilares para o sucesso operacional da logística: "o Syslog Recife é um empreendimento last mile por sua localização privilegiada e muito próxima ao principal polo consumidor do Nordeste. Será um marco para o desenvolvimento do setor no Estado com impacto para toda a Região", afirma Maranhão.

Ele também enfatiza o apoio da prefeitura municipal de Jaboatão dos Guararapes para a viabilização do empreendimento.

Por estar fora das zonas de alto fluxo da região, o empreendimento proverá mais velocidade e eficiência para seus locatários, mesmo em horários de pico de trânsito, gerando benefícios como: melhores prazos de entrega; maior precisão nas vendas; diminuição de custos logísticos; e, consequentemente, aumento de receita às companhias.

A obra está em fase de fundação e tem previsão de conclusão da primeira etapa até o final deste ano, quando serão inaugurados os galpões A e B, com uma área de 80 mil m². Já o galpão C deverá ser finalizado até maio de 2025 e terá uma área locável de cerca de 50 mil m².

Entre as características do condomínio, está a possibilidade de locação modulável, com metragens flexíveis, a partir de 2.970 m², o menor módulo. O local terá pé direito de 12 metros, piso com resistência de 6,0t/m², sistema de incêndio J-4, iluminação LED e docas com niveladoras.

Bruno Greve, sócio e diretor de investimentos da HSI, destaca que o empreendimento contará ainda com áreas de apoio como refeitórios, vestiários e vagas externas para que as empresas consigam operar de forma mais eficiente. Recentemente, a HSI finalizou um condomínio logístico similar em São Paulo, o Syslog Cajamar. O Syslog Recife é, no entanto, o primeiro empreendimento no Nordeste, que reflete a confiança da empresa no mercado do principal hub da Região.

A HSI atualmente atua em São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Paraná com um portfólio de mais de 900 mil m² em ativos na área de logística, shopping centers, hotéis, empreendimentos residenciais, escritórios e prédios corporativos. O Syslog receberá também investimentos do Banco do Nordeste e terá coordenação de comercialização conduzida pela empresa CBRE.

