A- A+

banco do brasil Novo crédito consignado privado é 'seguro e rentável', diz presidente do BB A Medida Provisória do novo consignado deverá ser assinada nesta quarta-feira pelo presidente Lula

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse nesta quarta-feira, 12, que o novo crédito consignado privado é "seguro e rentável", além de respeitar as condições de risco e retorno. Em cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento da nova modalidade, ela abriu sua fala dando esse recado ao mercado

"Primeiro, que antes que o mercado me pergunte, é um crédito seguro, rentável, que respeita as políticas de crédito dos bancos dentro das condições de risco e retorno de cada cliente. Porque eu sei que vai ser perguntado. Só que, mais que isso, é um crédito que inclui, que reduz desigualdade", afirmou Tarciana

A Medida Provisória do novo consignado deverá ser assinada nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com informações divulgadas nesta quarta pelo governo, a contratação começa por meio da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Quem já tem o consignado ativo pode fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril de 2025. A portabilidade entre os bancos poderá ser realizada a partir de 6 de junho.

Ela reforçou que a novo consignado só entra em operação a partir do próximo dia 21 e fez um apelo para que os trabalhadores não caiam em fake news sobre o tema, pedindo que as pessoas se informem pelos canais oficiais.

"E eu peço muito a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país que se receberem fake news por WhatsApp, não acreditem. Procurem os canais oficiais, olhem no site do Banco Central, procurem o site do Banco do Brasil, da Febraban, se informem", pediu a presidente do BB, lembrando ainda que o novo consignado tem potencial de atender a 47 milhões de brasileiros.

Tarciana Medeiros agradeceu a cooperação de todos que participaram da elaboração da MP. "Ontem, no fim da tarde, a gente estava discutindo detalhes, os ministros estavam juntos conversando sobre os detalhes do programa", contou.

Ela argumentou também que o novo consignado aumentará a renda dos clientes porque libera parte do orçamento mensal das famílias. "Isso significa mais renda mensal, diretamente, porque quando o dinheiro sobra no bolso, é isso que significa. É percepção real de aumento de renda. Então, aqui nós temos situações em que o consignado privado para empregada doméstica vai ter redução em torno de 52% em relação à taxa de crédito que ela pegava antes. Então, são taxas muito menores, muito mais atrativas", disse.



Veja também