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Dívidas Novo Desenrola já tem perto de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas, diz ministro da Fazenda Ele garantiu que o governo não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 11, que o Novo Desenrola já tem perto de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas e 200 mil pedidos em avaliação dos bancos. Segundo ele, destes 200 mil, 100 mil estão praticamente fechados.



"Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória na semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC (Ministério da Educação) e a Fazenda, essa semana vai estar operativo", afirmou Durigan.

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Ele garantiu que o governo não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes.



"Isso vai ser feito em um segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente", completou o ministro da Fazenda. Ele garantiu que o governo não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes."Isso vai ser feito em um segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente", completou o ministro da Fazenda.

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