Negócios Novo escritório da Aon no Recife aproxima empresa do mercado pernambucano A nova unidade fortalece o relacionamento de especialistas em Risk Capital e Human Capital com empresas da região

A Aon, empresa global de serviços profissionais, que oferece soluções em riscos, previdência e saúde, inaugurou um escritório no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A nova unidade fortalece o relacionamento de especialistas em Risk Capital e Human Capital com empresas da região.

Segundo a empresa, a chegada da Aon ao Recife reflete a importância econômica de Pernambuco, com uma base empresarial diversificada e setores como tecnologia, saúde e indústria de transformação.

"Com a nova unidade, a Aon busca atuar de forma ainda mais conectada às realidades e necessidades das organizações pernambucanas, integrando-se ao ecossistema de negócios local por meio de especialistas dedicados ao atendimento da região", destacou a empresa.

A companhia contribui para reduzir a volatilidade dos negócios das empresas locais ao promover a proteção de ativos e a gestão das exposições aos riscos. Também fortalece pessoas e equipes por meio de soluções em saúde, benefícios e talentos, conectando o desempenho humano à sustentabilidade e ao crescimento das organizações.



“Em um ambiente de negócios cada vez mais volátil e complexo, estar perto faz a diferença. Entender o contexto local, ouvir os clientes e construir relações de confiança é fundamental para apoiar decisões mais consistentes”, afirmou o CEO da Aon para o Brasil, Jose Luis Plana.

Ainda de acordo com o executivo, o novo espaço foi desenvolvido em linha com os compromissos ESG da companhia. O escritório prioriza ergonomia, conforto e funcionalidade.

“Investimos em estruturas que refletem o cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores e fortalecem o dia a dia das equipes, com impacto direto na qualidade das relações que construímos com o mercado local”, disse Plana.

