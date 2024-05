A- A+

TECNOLOGIA Novo iPad é mais fino e tem mudanças nas câmeras. Veja 6 novidades do tablet da Apple e os preços Dona do iPhone anunciou modelos da linha Pro e Air com tamanhos de 11 e 13 polegadas

A Apple anunciou ontem a renovação de sua linha de iPads pela primeira vez em 18 meses. A nova linha do tablet nas versões Pro, com recursos profissionais, e Air, para o público em geral, trouxeram mudanças na linha de produtos da dona do iPhone.

Com preços entre R$ 6.999, na versão mais básica, e R$ 31.499, a Apple lançou dois tamanhos tanto para a versão Pro como para a Air. Serão tamanhos de 11 polegadas e 13 polegadas. Segundo a Apple, a versão de 13 polegadas tem área de visualização 30% maior que a do modelo de 11 polegadas.

1. Dispositivos mais finos

Apple lança iPad mais fino de sua história — Foto: Divulgação



No modelo topo de linha, uma das principais novidades apresentadas pela gigante americana de tecnologia foi a redução da espessura do aparelho.

A empresa apresentou o iPad mais fino de sua história: com 5,1 mm, na versão Pro de 13 polegadas. Já a versão Pro de 11 polegadas tem 5,3 mm de espessura.

2. Mudança nas câmeras

Apple apresenta nova disposição de câmeras na parte traseira com HDR inteligente — Foto: Divulgação



A câmera frontal agora fica na lateral horizontal e tem resolução de 12 MP. Segundo a Apple, a mudança tem como objetivo facilitar conferências de vídeo. Nas versões anteriores, a câmera ficava na parte superior.

Na parte traseira, os modelos contam com apenas uma câmera de 12 MP grava vídeos, que faz fotos em HDR Inteligente, que permite cores mais vivas mesmo com pouca luz.

Os produtos contam com dois microfones e um alto-falante (com áudio espacial) para funcionar de maneira integrada com as câmeras, que, através de inteligência artificial, captam o áudio da câmera em uso e reduzem o ruído de fundo.

3. Sem chip físico

Todos os novos iPads contam com versão de conexão por Wi-Fi e por rede móvel, mas, neste caso, há apenas o eSIM, versão eletrônica do chip físico. Ou seja, não há espaço para o chip físico, assim como ocorrem nos iPhones vendidos nos EUA.

A companhia anunciou o início das vendas hoje em 29 países, mas não especificou quais.

4. Memória interna de até 2TB

O iPad Pro conta com quatro versões de memória interna: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. São duas cores: prata e preto-espacial. No caso do iPad Air as versões de memória interna são de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB; e em quatro cores: azul, roxo, estelar e cinza-espacial.

5. Tela OLED, a mesma do iPhone

Conforme já era esperado, as telas do iPad Pro são, agora, de Ultra Retina XDR e tecnologia OLED, que permite mais brilho e cor. Esse tipo de tela já é usado nos iPhones e em televisores.

A empresa anunciou ainda um vidro chamado de nano-texture, que permite maior gerenciamento de cores da tela e contraste de imagem independente da luz ambiente.

6. Chip de IA

Os novos iPad Pro vêm ainda com o novo chip de inteligência artificial M4. O novo chip da Apple permite menor consumo de energia e mais velocidade através de um sistema de aprendizado de máquina. Segundo a Apple, o novo chip tem desempenho equivalente ao do chip para PC usando um quarto da energia. Isso permite melhor desempenho em jogos, como a tecnologia de traçado de raios, que permite sombras e reflexos mais realistas em games.

O novo M4, destacou a Apple, é capaz de realizar 38 trilhões de operações por segundo. Com isso, explicou a empresa, é possível agilizar tarefas baseadas em IA, como isolar uma pessoa do plano de fundo em um vídeo 4K com apenas um toque.

Segundo a Apple, associado ao sistema operacional iPadOS, é possível ver legendas ao vivo, com a transcrição do áudio em tempo real, e fazer pesquisa visual, com a identificação de objetos em vídeos e fotos.

Já o iPad Air, segundo Bob Borchers, vice-presidente de Marketing de Produtos da Appple, vem com chip M2, que permite a aplicação de softwares de inteligência artificial generativa como o Microsoft Copilot e Adobe Firefly

E quais são os preços?

O preço inicial do iPad Pro de 11 polegadas é R$ 12.299; e na versão de 13 polegadas começa em R$ 15.899. A versão mais cara sai a R$ 31.499 no caso de o cliente optar por vidro nano-texture e a versão com Wi-Fi e eSIM.

O preço inicial do iPad Air de 11 polegadas continua sendo R$ 6.999; e do iPad Air de 13 polegadas é R$ 9.499. As telas são de retina líquida.

Sem lançamentos de iPads no ano passado, as vendas deste segmento no último trimestre fiscal da Apple chegaram a US$ 5,6 bilhões, abaixo dos US$ 6,4 bilhões do mesmo período do ano anterior. A chegada dos novos modelos é uma tentativa da empresa de aumentar o potencial de vendas de seu tablet.

Acessórios

A Apple lançou ainda nova versão de sua caneta, o Apple Pencil Pro que, agora, vem com novo sensor, que, ao apertar, permite mudar de ferramenta, espessura do traço e cor. Vai custar R$ 1.499.

A empresa apresentou ainda o teclado Magic Keyboard, que ganhou versão mais fina e conta com um trackpad maior, gerando experiência semelhante a de um MacBook. O teclado se fixa magneticamente e o conector providencia carga e dados, sem precisar do Bluetooth. A versão de 11 polegadas sai a R$ 3.299; e a de 13 polegadas, R$ 3.799.

